Gusttavo Lima ganha celular avaliado em cerca de dez mil reais de fã

Que presente! Nos últimos dias, Gusttavo Lima surpreendeu os seus seguidores ao mostrar que o seu celular estava quebrado. O embaixador comentou que estava sem tempo para trocar o eletrônico e, que por conta disso, permaneceria com ele por mais um tempo, mas ele não esperava uma atitude dos seus fãs.

Nesta quarta-feira, dia 23, o sertanejo retornou às redes sociais para mostrar que foi surpreendida com um celular novo: um iPhone 16 Pro Max, avaliado em mais de dez mil reais.

- Graças a Deus começou a chegar do povo do coração bom. Esse aqui é o 16 já? Você está doido, daqui a pouco está no 50 já. [Veio] diretamente de Ribeirão Preto. Valeu, bebê.