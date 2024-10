Aguinaldo Silva deve voltar à Globo em cima da Copa do Mundo de Futebol

No Upfront realizado em São Paulo na semana passada, a Globo antecipou várias novidades da sua programação para os próximos anos.

E, como sempre, uma expectativa muito grande em relação à ordem das suas novelas, principalmente do horário das nove da noite.

Está decidido que a nova versão de Vale Tudo, escrita por Manuela Dias e protagonizada por Debora Bloch, como Odete Roitman, será exibida de 31 de março a 17 de outubro de 2025.

Por sua vez, Gloria Perez foi escolhida para fechar o calendário festivo “com uma história surpreendente e promessa de um elenco de peso”, a partir de 20 de outubro, e total de 197 capítulos.

Aí chegamos em 2026! Se nada mudar até lá, a estreia de Três Graças, escrita por Aguinaldo Silva, projeto que marcará sua volta à casa, deverá acontecer no dia 8 de junho.

Noves fora, um lançamento paralelo ao início da Copa do Mundo da Fifa (11 de junho a 19 de julho), a ser realizada no Canadá, Estados Unidos e México, evento que sempre atrai toda uma atenção e interesses comerciais.

TV tudo

Jogo ruim

Ah, em relação ao ‘deve’ colocado acima, não se pode descartar a possibilidade de Walcyr Carrasco também aparecer nesse cenário e o Aguinaldo ficar para a sequência. Não sei se é bem o caso de agora, mas, em outros tempos, sempre se falava que o Walcyr escrevia uma novela com a mão direita, e outra com a esquerda. Maneira de dizer que ele trabalhava em vários projetos ao mesmo tempo. No momento, ele dedica-se ao roteiro de ‘Êta Mundo Bom! – Parte 2’, substituta de ‘Garota do Momento’.

Cenário novo

O ‘TV Fama’ vai apresentar um novo cenário como parte das comemorações dos 25 anos da Rede TV!, que serão completados em 15 de novembro. Detalhe: o ‘Fama’ é um dos programas que está no ar desde o dia da inauguração.

Junto e misturado

Há quem garanta que, a partir desse novo cenário, o ‘TV Fama’ irá acabar com a divisão de seus apresentadores. Ficarão todos juntos e misturados no mesmo estúdio, ao melhor estilo ‘Fofocalizando’.

Combinação

No dia 5 de novembro, após o encerramento da eleição nos Estados Unidos, o ‘Jornal da Globo’ e a GloboNews estarão juntos num programa especial, durante toda a madrugada, comandado por Renata Lo Prete, com participação de Andréia Sadi, Marcelo Lins, Guga Chacra, Jorge Pontual e Sandra Coutinho. Um trabalho que vai se estender até o início do ‘Hora 1’.

Estúdio em Nova York

Este programa em rede será apresentado de um estúdio, em Nova York, montado pela Globo exclusivamente para a cobertura das eleições norte-americanas. Com vista panorâmica de Manhattan, o espaço contará com um telão touch screen, que proporciona maior agilidade e detalhamento das informações, além de permitir mostrar a apuração dos votos em tempo real.

Outros programas

Marcelo Lins e Andréia Sadi também irão apresentar desse mesmo estúdio, em Nova York, respectivamente, o ‘GloboNews Internacional’ nos dias 3 e 4, e o ‘Estúdio i’ entre os dias 4 e 8. Como fato curioso, será a primeira vez que Renata Lo Prete irá entregar o horário para Roberto Kovalick, do ‘Hora 1’. Ela que já esteve perto disso em várias ocasiões.

Negócios

Tiago Leifert se acertou com a Eletromidia, para informações de futebol a partir de 2025, durante o dia inteiro. A empresa tem seus serviços distribuídos em ônibus, aeroporto, metrô e elevadores, comerciais e residenciais.

Sondagem

O estafe da atriz-mirim Mell Summers, protagonista de ‘A Caverna Encantada’, recebeu uma sondagem da Globo para o elenco de ‘Êta Mundo Bom! – Parte 2’, substituta de ‘Garota do Momento’. Mas, a chance é zero de contar com ela agora. A novela do SBT ainda tem capítulos a perder de vista.