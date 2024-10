Palavra do Leitor - 23 de outubro de 2024

Enel

‘Aneel intima Enel; processo pode levar ao fim da concessão em SP’ (Setecidades, ontem). Antes de cassar é preciso uma outra capaz de substituí-la. e não trocar seis por meia dúzia.

Jorge Santana

do Facebook

Tombo de Lula – 1

‘Lula cancela ida à Rússia após acidente doméstico’ (Política, dia 21). Espero que o presidente Lula da Silva tenha rápido e pleno restabelecimento, pois na 3ª idade tudo é mais complicado. Este tombo que o impede de ir à Rússia, neste momento, foi muito conveniente em relação às nossas eleições e às nossas relações com o Exterior!

Tania Tavares

Capital

Tombo de Lula – 2

Ao que tudo indica a queda de Lula foi um livramento, principalmente para a sua diplomacia. Sem contar que Lula não quer viajar em um avião que não tem todo o conforto de que ele gosta. Mauro Vieira vai à Rússia. Melhor do que enviar Celso Amorim, que criou mais problemas do que soluções indo à Venezuela. É bom lembrar que até hoje Lula não condenou a fraude de Maduro.

Izabel Avallone

Capital

Tombo de Lula – 3

Aproveitando este mote infeliz da queda do Sr. presidente no banheiro, pergunto: quantos idosos sofrem quedas gravíssimas na hora do banho ou em necessidades fisiológicas?O Brasil está envelhecendo rapidamente, é preciso criar campanhas mais incisivas a favor da proteção dos idosos. Nestas campanhas precisam ser abordados temas como barramentos no banheiro, fraldas geriátricas, absorventes geriátricos, protetor de colchão, cuidador de idosos. Lembrando que um fêmur quebrado ou costela, no idoso é sempre mais difícil.

João Camargo

Capital

Eleição em Mauá

‘BO coloca carro do sogro de Atila em cena de crime contra Marcelo’ (Política, ontem). Mais uma vez a família Jacomussi mistura o noticiário político com as páginas policiais.

Renato Faustinone

do Instagram

Eleição em Diadema

“Taka é ‘oportunidade de varrer o PT’, afirma Tarcísio em Diadema” (Política, ontem). Quem é esse fulano que veio do Rio de Janeiro? Não conhece o Estado de São Paulo, o que dirá de Diadema.

Gilvan de Souza Fideles

do Instagram

Celulares nas escolas

Finalmente, uma proposta importante une o Congresso e o Planalto e pode ser aprovada ainda neste ano: o fim do uso de celulares pelos alunos nas escolas, que deverá entrar em vigor já em 2025, tanto nos estabelecimentos públicos e particulares. São Paulo, saindo na frente, aprovou projeto com a mesma finalidade na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia. Como alertam há tempos os especialistas, os alunos de posse de seus celulares deixam de prestar atenção nas aulas, prejudicando o desempenho escolar. Não por outra razão os Estados Unidos e vários países da zona do euro já decidiram pela proibição ou restrição do uso de celulares pelos estudantes nas escolas. Oxalá, esse avanço, que certamente vai beneficiar todos os alunos, e também, serve de prestígio aos professores, que, como nossos mestres, desejam o melhor aproveitamento possível dos alunos para que tenham apoio irrestrito dos pais.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Alejandro Toledo

Ex-presidente peruano Alejandro Toledo é condenado a 20 anos de prisão por corrupção no caso Odebrecht. Que inveja de países que possuem uma Justiça imparcial.

Vanderlei Retondo

Santo André

Azulão

‘Justiça aprova recuperação judicial do São Caetano’ (Esportes, ontem). Eles precisam parar de bloquear torcedores das redes sociais que fazem críticas aos elencos que eles mesmo montam. Ditadura já acabou no Brasil faz tempo. Isso é coisa de dirigente fraco e que se acha dono da verdade.

Nikiba Menezes

do Instagram