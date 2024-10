Gerard Piqué desabafa sobre término de Shakira: A verdade sobre o que aconteceu não foi bem contada

Mais capítulos para a polêmica... O término conturbado de Shakira e Gerard Piqué deu o que falar, principalmente com todos os detalhes dados pela cantora nas músicas lançadas depois. Mas o ex-jogador de futebol está abrindo o jogo sobre como realmente aconteceu para ele.

Em entrevista à CNN, Piqué revelou que a história que todos ficaram sabendo de como foi o final do relacionamento com Shakira, não foi exatamente o que rolou. Segundo o ex-atleta do Barcelona, ele só ficou bem por ter apoio:

No final das contas, a verdade sobre o que aconteceu não foi bem contada. Não tenho controle sobre isso. Mas estou rodeado das pessoas certas, minha família, amigos, aqueles que realmente me conhecem. Isso me traz paz de espírito.

Falando sobre a vida pós-divórcio, Gerard não citou diretamente Clara Chía, apontada como pivô da separação. Mas afirmou que está curtindo a vida:

Estou muito feliz, aproveitando a vida e me sinto privilegiado. A trajetória que tive, poder jogar no clube do meu coração por mais de vinte anos, ter filhos maravilhosos, uma família incrível e amigos de longa data, é algo pelo qual sou muito grato.