Julia Pereira relata desafios em ser mãe de segunda viagem: Muito cuidado e preocupação

Mamãe de segunda viagem, a modelo Julia Pereira está lidando com alguns desafios após o nascimento de Camille, que está prestes a completar nove meses de vida. Em conversa com o ESTRELANDO, ela contou que existe muita diferença de uma para a outra.

Segundo ela, o maior desafio é dar atenção para as duas juntas. Vale pontuar que Suzanne irá completar quatro anos de idade no mês de novembro.

Tem muita diferença de uma para a outra! Tanto na questão de ser mãe de segunda viagem, em que tenho mais experiência agora, quanto na questão de que agora tenho o desafio de ter que dar atenção para as duas juntas.

E continuou:

Um bebê, como a Camille, demanda muita atenção e cuidados, principalmente na amamentação e ninguém pode fazer isso a não ser a mãe. E também tenho a Suzanne para dar atenção, amor e cuidado. As meninas são frutos do casamento da modelo com Amilcare Dallevo Neto.

Julia contou que assim como ela, o marido sempre teve muito cuidado para incluir a primogênita em tudo:

Sempre tivemos muito cuidado para incluirmos a Suzanne em tudo e, dessa forma, ela não se sentir de fora. Entendemos que é um momento desafiador para a vida dela, porque, até o nascimento da Camille, o núcleo familiar dela era eu e o meu marido. Mas como é lindo ver o carinho que ela tem com a Camille, uma é apaixonada pela outra.

Mesmo com todo carinho, Julia afirmou que Suzanne está aprendendo a lidar com o ciúmes que sente da caçula

Mas existe esse ciúme e ela lida com isso de maneira melhor a cada dia. Nós damos limites, mas também a acolhemos porque é uma fase em que você não sabe direito quais são aqueles sentimentos e porque eles se manifestam. Tenho muito cuidado e preocupação para que as duas se sintam amadas e incluídas em tudo.