Integrantes do SDD fazem campanha para Marcelo

A maioria dos partidos que orbitavam a campanha do petista Luiz Fernando Teixeira à Prefeitura de São Bernardo, terceira colocada no 1º turno, anunciou neutralidade na fase final, que será disputada pelo ex-vice-prefeito Marcelo Lima (Podemos) e pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania) – a exceção foi o Psol, que pregou voto nulo. Porém, não é o que se vê na prática. A reportagem observou que militantes e ex-candidatos a vereador de partidos como PDT, Democracia Cristã e Psol têm participado das atividades de campanha do podemista. Mais do que isso, o Diário flagrou integrantes do Solidariedade – partido que integra a coligação de Alex – participando da campanha de Marcelo Lima, sem fazer questão nenhuma de esconder a infidelidade ao prefeiturável do Cidadania. Vale lembrar que o SDD compunha a coligação liderada por Luiz Fernando até poucos dias antes da convenção, mas foi obrigado a deixar o grupo devido à decisão do presidente nacional interino da legenda, deputado federal Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, que rompeu com os petistas e anunciou adesão ao grupo de Alex. Agora, parte parece estar com Marcelo Lima.

Bastidores

Política em Cena

Cesar Federmann (foto), presidente da Enne Engenharia de Negócios, desenvolvedora imobiliária e investidora do Outlet Premium Imigrantes, de São Bernardo, será o convidado do podcast Política em Cena de amanhã, às 19h. Federmann será o 24ª entrevistado do programa, que terá a apresentação da jornalista Mariana Gutierrez. Entre outros assuntos, o executivo abordará os seis primeiros meses de atuação do centro de compras, que superou os R$ 200 milhões em faturamento no período.

Compromisso

Amanda Bispo, candidata do UP (Unidade Popular) que encerrou o 1º turno da eleição majoritária em Mauá na quinta colocação. publicou vídeo em apoio ao prefeito e postulante à reeleição, Marcelo Oliveira (PT), que disputa a segunda etapa do pleito contra o deputado estadual e ex-chefe do Paço, Atila Jacomussi (União Brasil). “Em Mauá, você e o partido (PT) tem se comprometido a apoiar a luta dos movimentos sociais na cidade. Por isso, indicamos voto no Marcelo”, disse Amanda, que obteve 2,3% dos votos no 1º turno.

Encontro

Guto Volpi (PL), prefeito reeleito de Ribeirão Pires, representou o município no terceiro encontro da Aprecesp (Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo), realizada na sexta-feira e no sábado em Salto, no Interior paulista. O evento – do qual participou o secretário estadual de Turismo, Roberto de Lucena – reuniu os cerca de 70 gestores das estâncias paulistas para discutir políticas públicas de promoção ao setor. “Vem muita novidade para Ribeirão Pires”, garantiu.

Precatórios

Secretário de Assuntos Jurídicos de Santo André e mestrando em Direito, Justiça e Desenvolvimento no IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), Caio Costa e Paula teve artigo de sua autoria aprovado pelo XXVII Congresso Internacional de Direito Constitucional, que ocorre de 29 a 31 deste mês em Brasília. O texto do andreense, que versa sobre o pagamento de precatórios, tema no qual é especialista, vai ser submetido à discussão de acadêmicos, autoridades públicas e grandes nomes do cenário jurídico do Brasil e Exterior reunidos na Capital Federal.

Famílias atípicas

A deputada federal Tabata Amaral, prefeiturável derrotada no 1º turno na Capital, e a deputada estadual Andréa Werner, ambas do PSB, participarão amanhã, às 19h, de encontro de famílias atípicas com o prefeito de Mauá e postulante à reeleição, Marcelo Oliveira (PT).