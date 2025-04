‘Acelerado? Nem botei o pé’, brinca Marcelo Lima

Prefeito que logo em seu primeiro dia de governo abriu as portas do Hospital de Urgência, transformando-o em pronto-socorro, e antes dos 100 dias anunciou a criação de faculdade municipal gratuita, programada para começar a atender aos alunos no segundo semestre, Marcelo Lima (Podemos) tem sido constantemente questionado, inclusive por colegas de outras cidades, sobre se não considera que começou a administração muito entusiasmado e pode, antes do fim do primeiro de seus quatro anos no poder, encontrar problemas de caixa para custear tantos programas financeiramente ousados. Perguntado pela coluna sobre o assunto, o chefe do Executivo disse, rindo, que nem bem começou a executar seu plano de governo: “Acelerado?! Nem pisei com o pé inteiro no pedal. Pus só a pontinha”.

Bastidores

Dia do Fico

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-foto) declarou na última terça-feira (8) que não pretende deixar o governo de São Paulo para se candidatar à Presidência da República em nas eleições de 2026. “Quero ficar em São Paulo, Estado que me abraçou. Estou focado em São Paulo. Quero ajudar a fortalecer uma candidatura de direita, seja com (Jair) Bolsonaro ou outro candidato”, disse o republicano na abertura do 11º Brazil Investment Forum. Pouquíssimos políticos acreditaram que Tarcísio falasse sério.

Bonança

Alheios ao tumulto que movimentou o primeiro escalão do governo Lula, e resultou na queda de Juscelino Filho do comando do Ministério das Comunicações, os prefeitos de São Bernardo e Mauá, respectivamente Marcelo Lima e Marcelo Oliveira (PT), realizaram extensa agenda na última terça-feira (8), em Brasília. O são-bernardense voltou para casa com autorização para implantar nove quilômetros de Faixa Azul para motociclistas, R$ 11,8 milhões para a construção de escola de tempo integral no Areião e a promessa de repasse de R$ 98 milhões para programas da saúde. Já o mauense obteve sinalização do envio de R$ 45 milhões para o custeio do Hospital Nardini e aval para seguir com as obras da UPA, UBS e da Policlínica no Jardim Elizabeth.

Casa nova

É praticamente certo que as duas ex-primeiras-damas de Santo André e São Bernardo, Ana Carolina Serra (Cidadania) e Carla Morando (PSDB), respectivamente, estejam em agremiações diferentes das atuais em eventual disputa pela reeleição à Assembleia Legislativa em outubro de 2026. Ambas podem aproveitar a janela que se abre no início do próximo ano para deixarem as siglas atuais. Ana Carolina deve se juntar ao partido que resultar da fusão entre PSDB e Podemos. O MDB provavelmente será o caminho de Carla – ela pretendia se filiar ao Republicanos, mas as conversas não avançaram.

Fígado

O deputado federal Alex Manente (Cidadania), que apontou o mau uso dos R$ 12,5 milhões que ele havia enviado por meio de emendas para São Bernardo melhorar o trânsito, conforme mostrado ontem pelo Diário, ficou irritado com internautas que apontaram intenções eleitoreiras em sua denúncia e partiu para o embate com os críticos. “Conquisto recursos pra uma obra importante pra Pauliceia, Rudge Ramos, Taboão e Jordanópolis, a Prefeitura faz tudo errado e estou pensando em eleição?!”, questionou a um deles, dizendo que acompanha o caso desde 2022, quando da assinatura da ordem de serviço.

Cigarra

Perguntar não ofende: desde quando violão passou a ser equipamento de trabalho da subchefia em determinada Secretaria de Comunicação do Grande ABC? Já tem gente de olho no comportamento do sujeito, que leva a vida a cantar.