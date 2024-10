Diddy Combs é acusado de estupro contra uma menina de 13 anos de idade

As acusações não param! Em cinco novos processos abertos no último domingo, dia 20, em Nova York, o advogado Tony Buzbee comentou com o jornal NBC que o rapper está sendo acusado de estupro e abuso, e que uma das vítimas seria uma garota de 13 anos de idade entre os anos 2020 e 2022.

O advogado revelou que das cinco vítimas, dois são homens e três mulheres. Ao que parece, o produtor musical teria drogado uma das garotas enquanto a abusava sexualmente. As acusações não param por aí!

Outras seis queixas foram abertas contra Combs por supostamente drogar um homem e outras três mulheres. Tony contou que, somente para o caso de Diddy, já possui mais de 120 clientes contra o artista, em que todos revelam mais de uma história perturbadora.

O profissional criou uma linha direta para receber denúncias apenas contra Sean Combs. Ele revelou que recebeu nada menos que 12 mil ligações em apenas 24 horas.