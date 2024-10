Rafael Cardoso se pronuncia após Mari Bridi revelar medida protetiva contra ele

Rafael Cardoso recentemente alegou que está impedido de ver os os dois filhos que tem com Mari Bridi. Nesta segunda-feira, dia 21, a influenciadora revelou através das redes sociais que há mais de um ano está em andamento dois processos judiciais contra o ex-marido e que isso não é para impedi-lo de ver as crianças e sim, uma forma de proteção.

Em nota enviada ao ESTRELANDO, Rafael se pronunciou afirmando que não agrediu a esposa ou os filhos:

O que posso dizer no momento é que os dois processos correm em segredo de justiça e me foi informado que não posso aprofundar em nada, sobre nenhum deles. Mas, vale ressaltar que não ocorreu nenhum tipo de agressão à mãe dos meus filhos ou a eles.

O ator também relatou que fala com os filhos sempre que lhe é permitido, e que está cumprindo com todas as suas obrigações como pai:

Tenho falado com meus filhos por WhatsApp sempre que consigo - não é sempre, visto que depende muito mais da outra parte aceitar as minhas chamadas, o que nem sempre acontece! - O que posso dizer, nesse momento, é que estou cumprindo todas as medidas legais e minhas obrigações como pai que são possíveis no momento. E, muito em breve, meus direitos serão reestabelecidos.