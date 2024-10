Olivia Rodrigo fará show no Brasil em 2025

Assim que Olivia Rodrigo foi anunciada como uma das headliners do Lollapalooza em março de 2025, fãs da cantora americana se perguntaram se ela faria outro show no Brasil, já que não é muito comum que atrações principais de festivais se apresentem em outros lugares.

No entanto, de acordo com a publicação feita nesta segunda-feira, dia 21, na rede social do jornalista José Norberto Flesch, que é bastante conhecido por sempre acertar as noticias de shows e eventos no Brasil, a cantora de Good 4 u, trará a turnê GUTS World Tour em Curitiba em 2025.

Um indicativo de que a apresentação acontecerá é que Alanis Morissette, outra headliner do festival, também se realizará show solo em terras curitibanas.

Outro sinal é que o banco que patrocinará patrocinador o show de Alanis publicou em seu canal no Instagram, um enigma que dá a entender que o próximo anúncio oficial será justamente Olivia Rodrigo. A empresa também tem respondido fãs na mesma rede social, levando à interpretação de que Olivia pode passar pelo Rio de Janeiro com sua turnê