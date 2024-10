Fernandes e Leitão: veja o que dizem pesquisas do segundo turno em Fortaleza

Pesquisas eleitorais sobre o segundo turno das eleições em Fortaleza mostram empate técnico entre o deputado federal André Fernandes (PL-CE) e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (ALECE), Evandro Leitão (PT).

É isso o que apontam os últimos levantamentos do Datafolha, Quaest, Real Time Big Data e Paraná Pesquisas divulgados nos últimos dias. A indefinição entre os dois leva até a cenários em que os dois estão numericamente iguais.

É a eleição mais polarizada entre apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Nordeste. Em jogo, a cidade mais populosa de todo o Nordeste - única região em que Bolsonaro foi derrotado por Lula nos votos e que acabou sendo crucial para a vitória petista em 2022.

Veja o que diz cada pesquisa:

Quaest: Fernandes tem 43% e Leitão, 43%}

Última pesquisa divulgada sobre a disputa em Fortaleza, a Quaest mostra tudo igual entre Fernandes e Leitão - ambos têm 43% das intenções de voto. Os eleitores que não souberam responder representam 4% e os que declararam voto nulo ou branco somam 10%.

A pesquisa Quaest, contratada pela TV Verdes Mares, foi realizada presencialmente com 900 pessoas de 16 anos ou mais em Fortaleza, entre os dias 15 e 17 de outubro e tem margem de erro de três pontos porcentuais para cima e para baixo. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo CE-01540/2024.

Na pesquisa de votos espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Fernandes aparece com 39% das intenções de voto e Evandro Leitão, 35%. Indecisos representam 21% e os que disseram que pretendem votar nulo, branco ou que não vão votar são 5%.

Datafolha: Fernandes tem 45% e Leitão, 43%

O Datafolha também indica empate técnico entre os dois nomes na disputa pelo segundo turno em Fortaleza. Segundo o instituto, Fernandes tem 45% das intenções de voto ante 43% de Leitão. Outros 4% dos eleitores de Fortaleza pretendem votar em branco ou nulo e outros 8% estão indecisos.

A pesquisa do Datafolha tem margem de erro de três pontos porcentuais para cima ou para baixo e foi contratada pelo jornal O Povo e ouviu 826 eleitores de Fortaleza entre os dias 15 e 17 de outubro. O índice de confiabilidade é de 95% e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-01856/2024.

Paraná Pesquisas: Fernandes tem 47,6% e Leitão, 44,4%

A Paraná Pesquisas também mostra Fernandes numericamente à frente, mas também em cenário de empate técnico. Neste levantamento, ele tem 47,6% das intenções de voto ante 44,4% de Leitão. Brancos, nulos e aqueles que não votariam somam 4,8%. Não sabem ou não responderam são 3,3%.

A Paraná Pesquisas tem margem de erro de 3,5 pontos porcentuais e ouviu 800 eleitores entre os dias 13 e 16 de outubro. O nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no TSE com número CE-03006/2024.

Na pesquisa espontânea, Fernandes também aparece numericamente à frente, mas com uma vantagem menor, com 36,5% das menções. Leitão foi citado por 35,8% dos entrevistados. Nesse cenário, brancos, nulos e aqueles que não vão votar somam 3,8%. Não sabem ou não responderam são 23,5%. Outros nomes foram citados por 0,5% dos eleitores.

O levantamento também questionou os eleitores em quem eles não votariam de jeito nenhum. O petista aparece na frente com 48,5% de rejeição enquanto o candidato do PL é rejeitado por 44,4% dos entrevistados. Para 48,8% dos eleitores de Fortaleza, Fernandes deve vencer a disputa. Outros 39,9% acreditam que Leitão deve ganhar no segundo turno. Não sabem ou não responderam são 11,4%.

É a segunda pesquisa feita pelo Paraná Pesquisas após o primeiro turno. Na primeira, divulgada em 11 de outubro, Fernandes tinha 48,1% das intenções de voto, e Leitão, 43% - outro empate técnico dentro da margem de erro de 3,5 pontos porcentuais.

Real Time Big Data: Fernandes e Leitão têm 45%

Pesquisa Real Time Big Data segue o cenário de todos os demais levantamentos e mostra mais um novo empate entre Leitão e Fernandes. Neste caso, ambos aparecem com os mesmos 45% das intenções de voto. Outros 6% dos eleitores de Fortaleza pretendem votar em branco ou nulo, e 4% não sabem ou não responderam.

A pesquisa da Real Time Big Data foi contratada pela Record TV e ouviu 1.000 moradores de Fortaleza entre os dias 12 e 14 de outubro. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número CE-07058/2024.