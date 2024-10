São Caetano recebe espetáculo "Raízes, selvageria ou uma refloresta?"

Criada e produzida por artistas mulheres, a peça teatral Raízes, selvageria ou uma refloresta? acontece neste sábado às 20h e domingo (amanhã) às 18h com entrada gratuita no Centro Cultural Casa Spica.A produção recebeu contemplação do Fundo Municipal de Cultura de São Caetano do Sul. O espetáculo acontece de maneira itinerante, com parte das cenas ao ar livre e conta histórias ocultas do território de São Caetano do Sul, a partir da perspectiva de um animal que vive na cidade antes mesmo dos colonizadores chegarem. É um solo que traz para o teatro a vivência, a experimentação e a sensorialidade como eixos principais para convidar o público a adentrar nessas matas históricas e cheias de significados. "Iremos chegar tão perto que talvez até pareça longe", o trecho da dramaturgia, criada por Maria Gabriela e com provocação e direção de Maria Fernanda Batalha.