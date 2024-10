Região tem aulas suspensas, protestos e bairros sem luz

Luciana Cardoso Nietto, 47 anos, precisou agir rápido para que a sua filha com AME (Amiotrofia Muscular Espinhal), Heloísa Nietto Viggiani, 18, continuasse respirando durante o apagão que atingiu a região neste último fim de semana. Após ficar 22 horas sem luz, de sexta-feira (11) a domingo (13), a moradora do bairro Taboão usou a energia do carro para carregar o respirador da jovem.

A gambiarra foi necessária porque o aparelho que leva oxigênio a Heloísa estava oscilando e a jovem não consegue ficar mais de dez segundos sem a ventilação mecânica. A família possui dois no-break, porém um ficou sem bateria e o outro começou a falhar.

A mãe conta que acionou a Enel por duas vezes e explicou a situação crítica da família, porém nos dois contatos realizados a previsão inicial era que a energia elétrica seria restabelecida em até seis horas – o que não ocorreu. Após conseguir carregar o respirador da filha, no domingo, Luciana disse que pagou um eletricista para ‘puxar’ a energia do vizinho.

“Sempre passeio com a Heloísa, então tenho esse inversor caso precise pegar a energia do carro para o respirador. Mas e se não tivesse? Como faríamos? O mais desesperador é saber que estávamos sem sinal nenhum no celular. Caso precisássemos pedir socorro, como faríamos?”, afirmou a mãe ao Diário.

Após conseguir utilizar a energia elétrica do vizinho, Luciana contou que a Enel enviou no domingo à tarde um gerador à família, que não o utilizou. A luz foi restabelecida totalmente no fim da tarde de domingo, após a família ficar 40 horas sem energia.

Enel acata prazo de 3 dias estabelecido por ministro

Depois de seguidamente não fornecer nenhum prazo para o restabelecimento total do fornecimento de energia na Região Metropolitana de São Paulo, a Enel São Paulo afirmou ontem que vai cumprir a meta de três dias, contados a partir de segunda-feira (14), estabelecida pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Em nota, a empresa afirmou que o acordo foi feito junto à Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

A concessionária declarou ter recebido reforço de distribuidoras de energia elétrica de outros grupos econômicos como Light, Neoenergia, Elektro, EDP. Além de ter mobilizado profissionais da Enel do Chile, Itália, Espanha e Argentina, e equipes do Rio de Janeiro e do Ceará, que chegaram no final de semana. Somados, 2,9 mil técnicos estão em campo.

Ao todo, 2,1 milhões de unidades consumidoras foram afetadas. Além dos impactos nas redes de baixa tensão, 17 linhas de alta tensão e 11 subestações foram desligadas durante as chuvas de sexta-feira (11). Segundo a companhia, os danos na rede de alta tensão foram solucionados ainda no sábado.

AÇÃO E SANÇÕES

O ministro da AGU (Advocacia-Geral da União), Jorge Messias, disse ontem que avalia uma ação de dano moral coletivo contra Enel por causa do apagão. Messias deu a declaração no Palácio do Planalto junto com os ministros Paulo Pimenta (Secom) e da Vinícius Carvalho (CGU), além do chefe da Senacom (Secretaria Nacional do Consumidor), Wadih Damous.

Vinícius Carvalho, da Controladoria-Geral da União, disse que, no limite, pode haver uma caducidade da concessão. “Não estou aqui dizendo que é isso que vai acontecer”, ponderou. “Estou dizendo que isso é algo que pode ser levado em consideração ao longo de um processo administrativo que vai ser conduzido pela própria Aneel, e que nós vamos acompanhar”, disse. “Então, se acontecer uma caducidade, você pode ter uma nova licitação com uma nova companhia assumindo. Mas isso aqui estou falando claramente em termos hipotéticos”, acrescentou. (do Estadão Conteúdo)