No Dia do professor... ...dona Adalgisa... ...símbolo do ensino em Santo André. E a grande obra do prefeito Aidan.

Na arte do infografista Agostinho Fratini, do Diário, duas retrospectivas:

1ª - A foto da professora Adalgisa Boccacino Pinheiro de Faro, em 1974, autoria do repórter-fotográfico Antonio Carvalho, hoje de volta ao seu Minas Gerais.

2ª - A Memória do Dia do Professor de 2011, focalizando retratos de escolares de Santo André feitos dentro do projeto “Minha Lembrança Escolar”, iniciativa do ex-prefeito Aidan.

A Educação em Santo André e em todo o Grande ABC é digna de exemplos como estes dois, selecionados por “Memória” neste Dia do Professor 2024.

Crédito 1 – Arte: Agostinho Fratini

ALUNOS E PROFESSORES. Recorte da Memória aqui publicada em 12 de outubro de 2011; no destaque, a professora Adalgisa em 1974, criadora do Curso São José e que já lecionava em Santo André no início do século XX

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 15 de outubro de 1994 – Edição 8832

SÃO CAETANO – Cinco segundos. E o antigo prédio da indústria Manesmann virá abaixo amanhã (domingo, 16-10-1994).

EDITORIAL – Modernização urgente.

Se a automatização das eleições ainda não ocorreu, é porque o Congresso e Justiça Eleitoral não se empenharam.

FUTEBOL – Ex-prefeito Luiz Tortorello deixava a presidência da AD São Caetano.

EM 15 DE OUTUBRO DE...

1904 – São Bernardo, 15. Briga numa plantação de milho no Guarará acaba em morte: Abel Correa, com seis golpes de faca, mata o colega Eduardo Florindo.

1954 – Chapa 1 vencia a eleição para escolha da nova diretoria do Sindicato dos Empregados na Indústria de Artefatos de Borracha de São Paulo e Santo André. Theolino Teixeira, José de Mattos e Amadeu de Castro foram eleitos.

1979 – Com 2.544 votos, Alexandre Júlio Fernandes, da EEPG de Nova Petrópolis, era eleito prefeito mirim da Cidade da Criança, em São Bernardo.

Melchior Binder ficou como vice-prefeito e Rildo dos Santos Mendes, presidente da Câmara Municipal.

HOJE

Dia do Professor

Dia do Técnico Administrativo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Ilha Solteira. Elevada a município em 1991, quando se separa de Pereira Barreto.

Em Minas Gerais, Alfenas e Boa Esperança.E mais: Bannach (PA), Caucaia (CE), Currais Novos (RN), Parintins (AM) e Santa Teresa (ES).

Feriado municipal em Teresópolis (RJ), cuja padroeira é Santa Teresa.

Santa Teresa D’Avila

15 de outubro

A Teresa de Jesus (Avila, Espanha, 1515-1582). Carmelita. Reformadora e doutora da Igreja.

Divulgação: Canção Nova