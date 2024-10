Demi Moore fala sobre doença do ex-marido, Bruce Willis: Tem que estar em uma aceitação muito profunda do que isso é

A atriz Demi Moore foi homenageada com o prêmio Career Achievement in Acting Award no Hamptons International Film Festival de 2024, e durante sua participação falou sobre a saúde do seu ex-marido, Bruce Willis, diagnosticado com demência e afasia.

De acordo com Demi, os pais de suas três filhas está estável:

Sabe, eu já disse isso antes. A doença é o que a doença é. E eu acho que você tem que estar em uma aceitação muito profunda do que isso é. Mas para onde ele está, ele está estável, falou.

A atriz também contou o que ela costuma falar à família sobre o caso de Willis:

- O que eu sempre incentivo é simplesmente encontrá-los onde eles estão. Quando você está se apegando ao que era, eu acho que é um jogo perdido. Mas quando você aparece para encontrá-los onde eles estão, há grande beleza e doçura.

Demi e Willis foram casados entre 1987 e 2000, e são pais de três meninas: Rumer, Scout e Tallulah.