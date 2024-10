Nívea Maria deixa escapar relacionamento entre Daniel Rocha e Vitória Strada

Nívea Maria entregou o relacionamento de Daniel Rocha com a Vitória Strada! Durante o programa Timeline, do portal GZH, ela e o ator estavam comentando sobre a peça Norma, estrelada por eles, e em algum momento da entrevista o apresentador mencionou a namorada gaúcha de Daniel - e foi aí que a atriz revelou o nome da mulher!

Empolgada com a pergunta, Nívea falou:

- E eu queria dizer aqui uma coisa, a namorada... posso dizer o nome da sua namorada? Posso falar?, perguntou. Rocha logo concordou e foi aí que Maria contou quem era ela:

- A namorada gaúcha dele fez minha sobrinha já em uma novela. Vocês conhecem muito bem, é a Vitória Strada! Essa coisa linda, essa atriz maravilhosa da nova geração, essa estrela. Ela é um espetáculo!, disse ela, se derretendo pela atuação da atriz em Tempo de Amar.

Vale lembrar que Vitória não assume publicamente relacionamentos desde julho de 2023, quando chegou ao fim seu namoro com a atriz e produtora Marcella Rica. Já o ator estava solteiro desde dezembro do mesmo ano, quando terminou com a modelo Mariana Nunes após três anos, com quem chegou até a morar junto durante temporada em Londres, na Inglaterra.

E aí, gostou do novo casal?