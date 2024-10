Nasce Nala, primeira filha da cantora IZA

Neste domingo, dia 13, nasceu a pequena Nala, primeira filha da cantora IZA. A bebê é fruto do relacionamento da artista com o jogador de futebol Yuri Lima. O namoro chegou ao fim após uma traição do atleta, mas recentemente surgiram boatos de uma suposta reconciliação. Apesar disso, eles nunca se pronunciaram ou confirmaram a possível volta.

IZA anunciou o nascimento da pequena pelas redes sociais e encantou com o registro. Importante lembrar que a mamãe de primeira viagem foi bastante discreta com a gestação, mas não perdia a oportunidade de se derreter pelo barrigão.

Em uma publicação no Instagram, a artista exibiu uma imagem da mãozinha da filha e citou a música Anunciação, de Alceu Valença na legenda:

Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais? NALA 13/10/2024.

O nome da bebê, Nala, significa dádiva, presente, amorosa, sucesso e rainha, e ficou conhecido por ser o mesmo usado para nomear a personagem de O Rei Leão - que, inclusive, foi dublada por IZA no live action lançado em 2019. É muita fofura, né?