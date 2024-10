‘Não vou fazer caça às bruxas. População quer a verdade’, diz Auriani

Akira Auriani (PSB), prefeito eleito de Rio Grande da Serra, afirmou em entrevista exclusiva ao Diário>, após ser questionado sobre se fará uma devassa nos contratos da Prefeitura para apurar supostos esquemas de corrupção na Secretaria de Obras, afirmou que a “população merece respostas”.

O pessebista demonstrou interesse na apuração de condutas nos últimos quatro anos. “Foram muitos contratos superfaturados, então temos de entender o que houve. A população precisa saber a verdade. Não dá para deixar para trás e esquecer”, afirmou.

Auriani, no entanto, ressaltou que cabe ao MP (Ministério Público) a função de fiscalizar. “Estamos com as portas abertas para cada etapa de fiscalização”, disse ao ponderar e transferir a responsabilidade pelas apurações à Promotoria. Não vou fazer caça às bruxas”, discorreu o prefeito eleito.

Entre as pessoas envolvidas no suposto esquema de corrupção, que ganhou às páginas do Diário em março, o vereador reeleito Marcos Costa (Republicanos), o Tico. Auriani foi questionado sobre qual será a relação com o parlamentar a partir de 1ª, quando assumirá o comando da Prefeitura. “Nenhuma, zero”, respondeu de bate pronto.

Ao tocar no assunto de relacionamento entre o Executivo e o Legislativo, Akira Auriani afirmou que ainda não pensou em um nome para ser o líder do governo na Câmara, mas garantiu que toda a decisão será tomada a muitas mãos, com diálogo entre os vereadores para entender quem tem o perfil e vontade de assumir o compromisso. Além disso, o prefeito eleito disse que vai construir com a base governista uma chapa para disputa da mesa-diretora da Casa.

SUPOSTO ESQUEMA

O empreiteiro Abias Rodrigues, responsável por diversas obras em Rio Grande da Serra, entre elas de partes do terminal rodoviário, afirmou que era obrigado, tem pelo menos um ano, a pagar propinas para receber os valores contratuais pela prestação de serviços.

O construtor alegou, no fim de março, que Kléber Avelino, na época titular da Secretaria de Obras, e Marcos Costa, o Tico, eram os operadores do suposto esquema. Os envolvidos negaram qualquer envolvimento, mas Avelino chegou a ser exonerado do cargo pela prefeita Penha Fumagalli (PSD), logo que ela tomou conhecimento dos fatos narrados. Investigações sobre o caso estão em curso.





ELEIÇÕES

Akira Auriani liderou a corrida eleitoral de ponta a ponta e venceu o pleito, no último dia 6, com 68,58% dos votos válidos. Proporcionalmente, a maior votação entre todos os candidatos a prefeito nas sete cidades do Grande ABC.