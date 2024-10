Cavalgada de Nossa Senhora Aparecida reúne fiéis em S.Caetano

Após a tempestade de sexta-feira (11), muitos moradores de São Caetano amanheceram sem energia elétrica, mas com disposição total para participar da 20ª Cavalgada de Nossa Senhora Aparecida. A caminhada, que reuniu centenas de pessoas, começou na Avenida Goiás e percorreu bairros como Santa Paula e Barcelona até chegar à Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Barcelona.

Durante o trajeto, muitos se emocionaram e agradeceram por bênçãos recebidas. Amália Ferreira pediu a intercessão da santa para abençoar a Choperia Zangão, comércio de sua família, localizado na Avenida Goiás. “Tenho muita fé em Nossa Senhora. Peço a Deus proteção e que não haja brigas aqui.”

No caminho, a procissão chamou a atenção dos fiéis, que saíam de suas casas no momento em que os participantes adentravam as ruas com bicicletas, cavalos, carros e muitos caminhando, acompanhados por familiares, como a professora aposentada Maria Mônica. "Eu moro em São Caetano há mais de 60 anos. Isso para nós é um conforto para a alma. Venho aqui há muitos anos, e estar agora com meus filhos e netos é um privilégio muito grande", disse, emocionada.

Balões brancos e azuis tomaram conta das ruas em homenagem ao manto da padroeira, que se reproduziu em diversas imagens colocadas em frente às casas e aos comércios, além da imagem de cerca de 1,5 metro carregada e exaltada por fiéis durante as orações realizadas ao longo do caminho.

A programação foi extensa, desde a procissão até novenas, festas e missas. A comemoração reuniu diversos líderes religiosos, e o padre Jorge Luiz falou sobre a importância da data para os católicos. “Ter um dia dedicado a ela para nossa nação é uma grande graça, um grande presente, justamente porque Maria participa do projeto da salvação e nos convida a participar, nos indicando sempre seu filho. A Jesus, a gente sempre vai e sempre volta, por Nossa Senhora", enfatizou o padre, que veio de outra paróquia para participar da celebração.

Pessoas de todas as idades celebraram a data. Ana Clara e Daniela, ambas de 14 anos, contribuíram com a organização do evento e comemoraram a primeira participação na cavalgada. “Mesmo com o calor, estamos gostando. Também vamos trabalhar nas barracas de comidas, de cachorro-quente, que é a barraca dos jovens”, afirmou Ana Clara.

O vereador e prefeito eleito de São Caetano, Tite Campanella, participou da cavalgada e afirmou ao Diário seu sentimento de gratidão. "Estou aqui hoje para agradecer à nossa mãe pelas bênçãos de ter sido uma eleição tranquila, sem incidentes graves. Para a comunidade católica de São Caetano, é muito importante, uma caminhada, uma cavalgada tradicional que precisamos preservar”, disse.

A Igreja Nossa Senhora Aparecida celebrou missas de hora em hora durante o tradicional 12 de outubro, totalizando dez missas. Segundo Cassila Munhoso, coordenadora da Pastoral da Acolhida, cerca de 500 pessoas participaram de cada missa, somando 5.000 fiéis em celebração ao Dia Nacional de Nossa Senhora Aparecida.