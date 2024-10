Com 100 km/h, Santo André registra maior rajada de vento da história

Santo André registrou na noite de ontem (11) a maior rajada de vento da história. Segundo o prefeito Paulo Serra (PSDB), os ventos no município chegaram a mais de 100 km por hora devido ao temporal que atingiu o Estado. As fortes chuvas ocasionaram quedas de árvores na cidade e deixaram vários bairros sem luz. Equipes da Prefeitura, com mais de 300 pessoas, atuaram nas ocorrências.

Por conta dos estragos ocasionados pelo temporal, o Parque do Pedroso ficará fechado neste sábado (12), Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida.

Em publicação nas redes sociais, Paulo Serra cobrou a Enel pelo reabastecimento elétrico no município. “Estamos com bairros sem energia há mais de 12 horas. Um absurdo! A Prefeitura continua cobrando a empresa para solucionar o problema em caráter de urgência”, disse o gestor em postagem na sua página do Instagram.