USCS e FSA se unem no Desafio de Redação

A 18ª edição do Desafio de Redação, concurso literário organizado pelo Diário, terá neste ano a união entre duas das mais importantes instituições de ensino do Grande ABC. A USCS (Universidade Municipal de São Caetano), que retorna após dois anos como patrocinadora master, e a FSA (Fundação Santo André), parceira desde 2023.

A participação das duas instituições foi acertada ontem, durante reunião realizada na sede do Diário. A USCS foi representada pelo professor Joaquim Celso Freire, que desde 2008 está envolvido no Desafio. Pela FSA sentaram à mesa o pró-reitor de Administração e Planejamento, Vander Ferreira de Andrade, e o vice-reitor e pró-reitor de Graduação, Roberto Carlos Sallai. O diretor de Redação do Diário, Evaldo Novelini, esteve à frente do encontro.

Os detalhes quanto a participação de cada uma das universidades será definido nos próximos dias. “O Desafio de Redação fica ainda mais fortalecido com a união de duas instituições tão importantes. Esta parceria é um marco para o Grande ABC”, afirmou Novelini.

“Tenho imenso carinho e respeito por esse projeto. Essa ideia de promover entre os jovens a reflexão sobre temas que movimentam o nosso cotidiano; promover a discussão desses temas na escola e nas famílias e, por fim, dedicar-se a escrita sobre o assunto, entendo ser bastante relevante para a formação cidadã e para o desenvolvimento de habilidades no trato com as língua”, afirmou Freire.

“A Fundação Santo André reconhece a importância da universidade como fator fundamental de mudança na vida de milhares de jovens. Temos orgulho de participar de mais um Desafio de Redação. Mudar vidas pela educação faz parte do nosso DNA, disse Andrade.