Desafio de Redação define vencedores da 18ª edição

A comissão julgadora da 18ª edição do Desafio de Redação finalizou nesta quinta-feira (21) a avaliação e escolha dos vencedores do maior concurso literário do Grande ABC, promovido pelo Diário. O resultado será divulgado em uma cerimônia no próximo dia 28, às 14h, no Centro de Formação de Professores Clarice Lispector, em Santo André.

No total, 91.306 textos de estudantes, professores e membros da comunidade participaram e concorreram aos prêmios. O número de escolas participantes cresceu em comparação ao ano passado, com 316 no total – contra 314 em 2023. O tema nesta edição foi “O impacto da Inteligência Artificial na vida real”.

“Escolher o vencedor é ter nas mãos uma possibilidade de mudança muito grande na vida das pessoas que participaram, principalmente quando se trata da bolsa de estudos concedida pela Fundação. Além disso, valorizar a escrita de um aluno de qualquer idade é fundamental para que ele também acredite no seu potencial, crie um vínculo afetivo com o conhecimento”, disse Karin Gerlach Dietz, professora dos cursos de graduação da faculdade de filosofia, ciências e letras do Centro Universitário FSA (Fundação Santo André), que coordenou cerca de 20 pessoas da comissão julgadora.

“Como tivemos mais de 90 mil participantes, a concorrência foi grande, mas focamos, principalmente, em uma escrita diferenciada, que saísse do senso comum. Vimos textos muito bons, gostei muito daqueles do ensino fundamental, que trazem uma escrita sem tantos requintes”, avaliou Karin.

A cerimônia do próximo dia 28, que terá apresentação da jornalista Juliana Bontorim, poderá ser acompanhada ao vivo no canal do Youtube e nas redes sociais do Diário.

Além de estimular a leitura, a escrita e o debate, o Desafio de Redação inovou neste ano pela quantidade de prêmios. A grande novidade ficou por conta das duas bolsas de intercâmbio na Inglaterra, com todas as despesas custeadas pela Experimento Intercâmbio, da CVC Corp.

O Desafio de Redação também premiará os estudantes com 15 bolsas universitárias na Fundação Santo André, 21 Alexas, quatro celulares, três notebooks, R$ 5.000 para a melhor torcida e certificado de honra ao mérito para os 50 primeiros colocados de cada uma das categorias.