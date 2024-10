Em clima de Dia das Crianças, Julia Pereira comenta relação com as filhas: Valorizamos muito o convívio

A modelo Júlia Pereira está viajando ao lado da família e curtindo cada momento ao lado do marido e das duas filhas, Suzanne e Camille. Em clima de Dia das Crianças, a modelo bateu um papo com o ESTRELANDO e deu detalhes de como passará o dia com as pequenas.

Estamos no litoral e aqui vai ter atividade para as crianças. Então elas vão se reunir para brincar e isso é uma coisa que já é do nosso dia a dia sabe, principalmente com a Suzanne, que é mais velha.

Júlia contou que valoriza mais o convívio com as pequenas, e mesmo sendo difícil tenta evitar telas:

Tentamos evitar as telas e criamos as brincadeiras de maneira muito criativa. Valorizamos muito o convívio outras crianças, e a Suzanne é muito criativa nas brincadeiras. É mais trabalhoso, mas também é uma delícia, a gente vira criança junto.

A modelo ainda contou que nesta semana, assim como todas as outras mamães, teve que se programar para a semana de saco cheio na escola:

Essa semana foi a semana do saco cheio na escola, então tive que adiar as gravações para ficar com ela em casa e entretê-la nessa semana especial!

Que delícia!