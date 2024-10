Charge - 11 de outubro de 2024

Com a publicação do edital prometida (e descumprida) para o ano passado pelo então presidente da companhia, Pedro Moro, as obras de modernização e acessibilidade na Linha 10-Turquesa têm agora uma nova previsão para sair do papel. Segundo a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), o processo para a contratação de obras para a adequação de acessibilidade, que contemplará as estações Santo André e Mauá, está em andamento e deverá ser realizado nos mesmos moldes das estações Utinga, Prefeito Saladino e São Caetano. O edital para obras tem previsão de publicação até o fim de 2024.

Alheio à nova promessa, às vespéras do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física (11 de outubro), Isaque Gomes, 66 anos, funcionário público e cadeirante, repetirá o mesmo caminho de todo dia para ir ao trabalho. Saindo da estação Santo André, ele tem de pegar o trem até a parada Prefeito Saladino para passar para outra plataforma e, aí sim, conseguir pegar o trem no sentido Mauá, onde trabalha. “Me sinto chateado. Não é culpa dos funcionários, eles até tentam ajudar, mas não gosto de ser carregado. Não é orgulho, só gostaria de ter um acesso mais fácil. E não é só por minha causa, há idosos e outras pessoas com mobilidade reduzida”, diz.