Atacadão realiza processo seletivo por seis cidades do Grande ABC

O Atacadão, uma das maiores redes atacadistas do Brasil, realizará, na próxima segunda-feira (14), um processo seletivo coletivo para 835 vagas de emprego em São Paulo e Grande São Paulo, abrangendo cidades como Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires. A seletiva para as vagas acontecerá das 9h às 17h.

Entre as vagas disponíveis estão, principalmente, aquelas voltadas às funções operacionais de loja, como repositor(a), operador(a) de caixa e auxiliar de depósito. Segundo as divulgações, para participar do processo seletivo não há necessidade de experiência anterior, basta comparecer a uma das unidades participantes, com ou sem currículo.

Todas as posições oferecem benefícios aos colaboradores, como plano de saúde e odontológico, cartão Atacadão para descontos especiais, cesta natalina ao final do ano, programa de atendimento ao funcionário e sua família, cooperativa de crédito e refeitório na empresa.

Para conferir o endereço da unidade mais próxima e de interesse, é possível acessar: https://www.atacadao.com.br/institucional/nossas-lojas.