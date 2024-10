Band tem uma pedra preciosa nas mãos – precisa cuidar

A Band tem lá os problemas dela e a sua direção segue empenhada em, mais rapidamente possível, colocar ordem na casa.

Por exemplo, agora, ao que se sabe, a chave do cofre está só nas mãos do novo CEO, Claudio Giordani, que tem procurado, entre entradas e saídas, organizar melhor o fluxo e o bê-á-bá de toda a história, que é não gastar mais do que fatura.

Tem que ser por aí.

Mas o curioso em televisão, e o passado a respeito nos ensina, é que, muitas vezes, um grande sucesso pode não resolver todo o problema, mas acaba ajudando bastante.

Por exemplo, a novela colombiana “Café com Aroma de Mulher”, em sua versão de 2021, recentemente adquirida e ainda sem data de exibição definida – apenas que será no ano que vem, tem todas as condições de fazer essa diferença. É um sucesso anunciado, suficientemente capaz de repetir aqui os mesmos bons resultados de tantos outros países ou, como sempre é, uma das séries mais buscadas da Netflix.

Só que é o tal negócio: o seu lançamento precisa ser bem pensado, em um horário apropriado, talvez até como contraprogramação às principais concorrentes.

Para isso, se faz indispensável também a presença de um especialista nesta área, que hoje a Band não tem, para cuidar e estabelecer as escolhas que são necessárias na sua grade. E que devem ser priorizadas.

É o tal negócio: está com uma pedra preciosa nas mãos, mas que ainda precisa de um tratamento dos mais adequados, porque pode começar ou se encontrar por aí a linha divisória de melhores caminhos para os próximos tempos.

TV Tudo

Importante também

“Café com Aroma de Mulher” não pode ser um sucesso isolado, para não correr o risco do que aconteceu com as novelas turcas.

A Band teve a iniciativa de colocá-las em nosso mercado e, por um determinado período, se dar bem com elas. Mas não soube dar continuidade. Hoje, como exemplo, a Record está estourando com “Força de Mulher”.

Volta da Virgínia

Virgínia Fonseca está nos últimos dias da sua licença-maternidade e já em aquecimento para voltar a gravar o “Sabadou”, do SBT no próximo dia 24, para exibição em 2 de novembro.

José Leonardo, seu terceiro filho com Zé Felipe, nasceu em 8 de setembro.

Logística

A princípio, ainda nos últimos dias da sua gravidez, cogitou-se a possibilidade de, para esta volta, gravar um “Sabadou”, especial, na casa da Virgínia.

Isto evitaria o deslocamento dela, de Goiânia para São Paulo, e daria o número certo de programas para completar o seu período de afastamento. No entanto, como não teve exibição no sábado do falecimento de Silvio Santos, sobrou um inédito para isso. Portanto, tudo nos estúdios mesmo.

A gente acredita

Não só os brasileiros, como a correspondente internacional da Globo, Raquel Krahenbuhl, mas principalmente os americanos fizeram questão de mostrar a força do Furacão Milton.

Quase entraram no meio dele, ficando debaixo de chuva e sofrendo com a ventania toda. Necessidade zero. É meio que querer aparecer um pouco.

Passo à frente

Sobre as especulações em torno de Márcio Garcia, a Endemol, consultada, admite que tem um projeto avançado com ele. Tudo costurado com a parceira Suba, agência do Márcio.

Mas segredo em cima do destino. Tem quem jure, de pés juntos, que será a Record.

Nova dinâmica

Aguinaldo Silva, nesse retorno à Globo, encara uma situação bem diferente de outros tempos.

Prova disso é que, quando ele entrar no ar, em 2026, com “Três Graças”, a novela já estará inteiramente escrita. Pode fazer a alegria da produção, figurino, entre outras, mas com os riscos que isto significa. Querer fazer de novela uma obra fechada é sempre perigoso.

Gato no telhado

Pedro Vasconcelos, hoje fora de lá por decisão dele, é um nome muito elogiado na Globo.

Inclusive, sem desmerecer ninguém, é reconhecido como grande responsável pelo extraordinário ambiente de gravações e o consequente sucesso de "Império". Ganhou até o Emmy, em 2015.

Mais uma

Solange Castro Neves, autora, está com uma sinopse em estudos bem avançados na Globo, para às 7h da noite.

A novela tem o título provisório de “Tombos & Apliques”. Segundo se informa, tem amplas chances de aprovação.

Entrevista

O “Roda Viva” da Cultura, segunda-feira, vai receber o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ao vivo, a partir das 22h.

Sob o comando de Vera Magalhães, o programa terá na bancada Fábio Zambeli - vice-presidente da Ágora Assuntos Públicos; Basília Rodrigues - analista de política da CNN Brasil; Bruno Boghossian - colunista da Folha de São Paulo; Renata Agostini - repórter especial e colunista do jornal O Globo; e Eduardo Laguna - repórter do Broadcast / Agência Estado.

Fim de gravações

O diretor Fabricio Mamberti, nesta sexta-feira, coloca ponto final nas gravações da primeira temporada do “Tô Nessa!”, novo programa de humor da Globo, que estreia domingo, logo após o “Fantástico”.

Serão 11 episódios no total, liderados por Regina Casé e com direito a muitas participações especiais.

Dar um gás

Regina Casé diz que o programa chega para “dar esse gás, pegar o espectador no colo e dizer: ‘bora, mais uma semana, vai dar certo. Você vai dar seu jeito, vai pagar seu boleto’. É um empurrão para a semana começar bem, aquele trampolim pra levantar o astral mesmo”.

“Domingo você geralmente está com sua família toda em casa, vendo televisão naquele horário. É uma energia muito amorosa que o programa pretende trazer”, conclui.

Bate – Rebate

• “Quando eu era estudante de jornalismo, o procurei para fazer um trabalho para a faculdade. Ele me atendeu prontamente. Anos depois nos reencontramos na Globo”. Jacqueline Brazil, falando de Valmir Salaro, após encontro nos corredores da TV...

• ... Salaro visitou a agora antiga casa, onde trabalhou durante 31 anos. Ele, como se sabe, pediu para sair.

• O ator Arilson Lucas, após gravar “Dona Beja”, da Max/HBO e “Elas por Elas”, na Globo, agora se prepara para a quarta temporada de “Arcanjo Renegado”, do Globoplay...

• ... “A série me inspira e desafia. Ter a oportunidade de fazer parte deste projeto de sucesso é motivo de orgulho para minha carreira”, declara o ator...

• ... “Arcanjo Renegado” tem Marcello Melo Junior no papel principal. O ator deixou de ser artista exclusivo da Globo após 15 anos.

• O musical “Sonho Encantado de Cordel”, com Aline Wirley e Igor Rickli estreia neste sábado no Teatro Claro Mais, em São Paulo...

• ... Com direção de Thereza Falcão e músicas originais de Paulinho Moska, Chico César e Zeca Baleiro, o espetáculo promove o encontro do autor Hans Christian Andersen e os seus contos de fadas com a rica tradição da literatura de cordel e o Nordeste do Brasil.

• Álvaro Loureiro tem apresentado o “SBT Sports”, aos domingos, interinamente...

• ... Ainda não está certo, portanto, se ele assumirá o espaço que era de Fred Ring.

C´est fini

Xamã gravou uma nova versão de “Where Did You Sleep Last Night”, para a trilha sonora de “Maníaco do Parque”, que estreia dia 18 Prime Video.

Além disso, ele também integra o elenco do filme, como Nivaldo, dono de uma oficina de motos e chefe de Francisco de Assis Pereira, o “Maníaco do Parque”, interpretado por Silvero Pereira.

