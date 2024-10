Após assumir namoro com João Guilherme, Bruna Marquezine brinca sobre casamento

Eita! Bruna Marquezine usou as redes sociais para brincar sobre casamento. A atriz, que assumiu o namoro recentemente com João Guilherme, ironizou sobre a dificuldade de encontrar um bom parceiro. No TikTok, ela compartilhou um vídeo que dizia: quem casou, casou.

Os homens estão fazendo festa de 15. Quem casou, casou, dizia legenda do vídeo compartilhado.

Os dois foram vistos juntos pela primeira vez em janeiro deste ano durante uma viagem para Fernando de Noronha. Os boatos do relacionamento entre eles ganharam força em abril, quando o ator disse em vídeo viral que estava apaixonado e havia comprado uma Baby T para o seu chuchuzinho.

Após um tempo vazaram fotos dos dois abraçados em uma reunião íntima de amigos, em que Bruna aparece vestindo exatamente o modelo descrito por João. O casal já foi visto juntos em aeroporto, publicação no Instagram da mãe de João e curtindo juntinhos o Rock In Rio deste ano.