Morre Nicholas Pryor, ator de Barrados no Baile, aos 89 anos de idade

No dia 7 de outubro, Nicholas Pryor, ator de Barrados no Baile, Negócio Arriscado e Abaixo de Zero, morreu aos 89 anos de idade.

A informação, no entanto, foi compartilhada pelas redes sociais do ator Jon Lindstrom no dia 9 de outubro. Nela, ele lamentou a morte do amigo, e escreveu:

É minha tarefa solene anunciar o falecimento do grande Nicholas Pryor. Nick era um ator admirado por seus colegas e um amigo excepcional. Ele faleceu em 7 de outubro de 2024, cercado por sua amada família. [...] Atuou na Broadway e fez um trabalho incrível em cinema e TV por mais de 60 anos. Mas, para mim, ele era meu amigo. Um dos melhores que já tive. Foi um mentor, um ouvido atento, um confidente de confiança e até uma figura paterna, além de interpretar meu próprio pai em General Hospital e Port Charles. E ele era uma das pessoas mais engraçadas com quem você poderia passar um tempo, desfrutando de uma boa garrafa de vinho e uma ótima refeição. Sentirei muito a sua falta, assim como sua bela esposa Christina, sua filha Stacey e seus dois netos, Gus e Avril. R.I.P.