Auricchio articula contra ostracismo

A vitória acachapante do prefeiturável Tite Campanella (PL) na eleição de São Caetano colocou uma pulga atrás da orelha do atual chefe do Executivo, José Auricchio Júnior (PSD). Os 59,61% dos votos válidos obtidos nas urnas conferem ao liberal o título de liderança política inquestionável na cidade. Preocupado com as consequências da perda do protagonismo, o pessedista estimula – ou pelo menos não repreende – vereadores de sua extrema confiança a, à margem do vencedor do pleito, darem início às negociações para definir o próximo presidente da Câmara. Auricchistas de quatro costados, Pio Mielo (PSD), Beto Vidoski (PRD), Marcel Munhoz (Progressistas) e Caio Salgado (PL) se reuniram na noite de terça-feira em tradicional pizzaria da cidade para debater o assunto. Manter o comando do Legislativo é, segundo análise de Auricchio, fundamental para evitar o ostracismo a partir de 1º de janeiro.

Bastidores

Independência

Gilvan Junior (PSDB), prefeito eleito de Santo André, desconversou sobre a declaração do correligionário Bahia do Lava Rápido (foto), que admitiu ao Diário considerar a possibilidade de disputar a presidência da Câmara em 2025, após obter 10.288 adesões e se tornar o vereador com melhor desempenho do Grande ABC. Ao ser questionado, o futuro chefe do Executivo brincou, lembrando uma obrigação constitucional do campeão de sufrágios: “O que eu espero do Bahia, como o mais votado, é que ele me dê posse em 1º de janeiro”.

Conciliação

Após o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) declarar os resultados oficiais da eleição de domingo em Santo André, o candidato a prefeito mais votado, Gilvan Junior, ligou para todos os futuros 27 vereadores, inclusive ao mais ferrenho dos oposicionistas do governo atual, Ricardo Alvarez (Psol), reeleito com 5.606 sufrágios. Segundo a versão do tucano, a cordialidade marcou a conversa: “Coloquei-me à disposição para fazer o que é melhor para cidade”.

Linguagem neutra

E por falar em Ricardo Alvarez, o vereador andreense gravou vídeo destinado a agradecer aos eleitores que digitaram seu número na urna e lhe concederam mais um mandato na Câmara. Aproveitou para convidar os militantes para constituir uma “força” para “fazer enfrentamento ao fascismo, ao bolsonarismo, à ultradireita e aos privatistas” em Santo André: “Quero chamar todos, todas e todes para estar com a gente”.

A luta continua

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), prefeiturável que ficou em terceiro lugar na disputa pelo Paço de São Bernardo, voltou ontem às redes sociais para comentar o resultado das urnas. Sobrepondo série de vídeos registrados durante a campanha, incluindo alguns em que aparece dançando com populares, escreveu: “Perdi uma eleição, mas sabe o que ganhei? O apoio e carinho de 96.426 votos de confiança”. Ao fim, disse: “Seguimos na luta por uma cidade melhor”. Até agora, todavia, nenhuma palavra sobre quem deve apoiar no segundo turno. O ex-vice-prefeito Marcelo Lima (Podemos) e o deputado federal Alex Manente (Cidadania) seguem no páreo.

Barraco

O vereador Almir do Gás (PRD) bateu boca com um munícipe na sessão de ontem da Câmara de São Bernardo. Das galerias, homem identificado como Rodolpho Aparecido começou a tripudiar do parlamentar, que, com 2.704 votos, não conseguiu renovar o mandato no domingo. Irritado com a impertinência do visitante, o legislador começou a desferir uma série de xingamentos, incluindo alguns termos de baixo calão, como “bunda mole”, “vagabundo” e “pau-mandado”. Não fosse a intervenção de Pery Cartola (Cidadania), reeleito com a maior votação da cidade (9.915 adesões), ambos teriam ido às vias de fato.