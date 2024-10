Charge - 10 de outubro de 2024

Nódulos (caroços) nas mamas, axilas ou pescoço, geralmente indolores. Pele da mama avermelhada ou parecida com casca de laranja. Alterações na aparência do mamilo ou saída de líquido. Essas são algumas características que podem acender o alerta para o câncer de mama. De janeiro de 2022 a agosto de 2024, 1.427 pessoas foram diagnosticadas com a doença no Grande ABC – média de 44 casos por mês. Especialista ouvido pelo Diário alerta para aumento de notificações em pessoas abaixo de 40 anos.

Os dados são do DataSUS (Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde) referentes a Santo André, São Bernardo e São Caetano – as outras cidades da região não apresentam registros de diagnósticos.