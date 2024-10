Diadema prevê atrações gratuitas no Espacinho Cultural

O Centro Cultural Diadema será só alegria no fim de semana do Dia das Crianças. O projeto Espacinho Cultural trará muita diversão às famílias da região, que contarão com 24 apresentações gratuitas nos três dias de evento, sendo elas: 12 contações de histórias, nove peças de teatro infantil e três peças de teatro musical

“Pensamos em trazer um conteúdo plural e educativo para o evento, a fim de agradar crianças de todas as idades e diferentes gostos. Entre as histórias trazidas ao Espacinho Cultural este ano, estão Bichos Vermelhos, Remelexo, Tok Batoque e O Sítio do Pica Pau Amarelo - O Rapto de Narizinho. Durante as contações de histórias faremos também de forma gratuita a distribuição do livro Contos Maravilhosos para as crianças presentes”, disse Thiago Catelani, coordenador de produção do projeto.

As famílias que têm interesse participar do evento entre amanhã e domingo não precisam retirar ingressos. Basta apenas se dirigirem ao local nas datas e horas específicas. As atrações são gratuitas e irão acontecer entre 10h e 20h.

O Centro Cultural de Diadema está localizado na rua da Graciosa, 300, Centro.

Programação completa em www.instagram.com/sparteecultura.