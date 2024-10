Adutora da Sabesp rompe e causa transtornos na Avenida Perimetral

Matéria atualizada às 15h05

Uma adutora da Sabesp se rompeu no início da tarde desta quarta-feira (9) na rua Fernando Prestes, em Santo André. Por conta do rompimento, a água jorrou para a avenida Edson Danilo Dotto, conhecida como Perimetral. O local registra intenso congestionamento e equipes de trânsito da Prefeitura atuam na via para orientar os veículos.

Técnicos da Sabesp trabalham na região e conseguiram estancar o vazamento. A companhia foi questionada sobre o incidente e também sobre possível falta de abastecimento no município por conta do rompimento. O Diário aguarda retorno sobre os questionamentos.

Uma equipe da Defesa Civil de Santo André também atua no local. A pista direita da Perimetral, sentido Mauá, continua bloqueada.

Nas redes sociais, o prefeito Paulo Serra (PSDB) informou que já está sendo realizado o reparo da adutora e pediu que os motoristas evitem a região por conta do congestionamento. “Já parou o vazamento. Nas próximas horas a pista da Perimetral deverá ser liberada e a rua Coronel Alfredo Flaquer será interditada devido os reparos da adutora. Quem puder evitar passar por essa região é melhor”, disse Serra em vídeo publicado na sua página do Instagram.