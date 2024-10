Após cerimônia no Brasil, Jade Barbosa se casa na Itália

Na última terça-feira, dia 8, Jade Barbosa realizou a sua segunda cerimônia de casamento com o administrador Leandro Ferlini. Após casar no Brasil, o casal realizou uma celebração em Verona, na Itália.

Através das redes sociais, a ginasta compartilhou alguns detalhes do casamento e do vestido escolhido feito pela estilista Livia Colluci, a mesma que fez para o casório do Brasil.

O sonho sempre continua... Agora na Itália!, escreveu ela em uma publicação.

Em outra postagem, com mais detalhes do vestido, Jade escreveu:

Definitivamente, casados!

Vale pontuar que Jade foi prestigiada por seus amigos da seleção brasileira. Flávia Saraiva, Julia Soares, Arthur Nory, Daiane dos Santos, Rebeca Andrade, e Lorrane Oliveira marcaram presença.