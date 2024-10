O Dia das Crianças vai injetar R$ 135 milhões na economia do Grande ABC. Brinquedos, roupas e eletrônicos serão os produtos mais procurados para a data, que será comemorada neste sábado. O gasto com presente está estimado em R$148,5 para os meninos e de R$145 para as meninas. O pagamento será feito preferencialmente com cartão crédito.

Os sobrinhos vão receber a maior parte dos presentes (27,7%), seguidos pelos filhos (26,6%), afilhados (9,7%) e netos (8,6%). A divisão, segundo os responsáveis pelo levantamento, se deve à redução da taxa de fecundidade e do número de filhos pelos casais, segundo a análise dos pesquisadores do CIM (Centro de Inteligência de Mercado, da Strong Business School.

A escolha do presente, segundo o público entrevistado, deve se pautar com maior intensidade pelo desejo das crianças a serem presenteadas e o preço dos produtos. Os meninos deverão receber de presente, principalmente, vestuários e calçados (13,5%), seguido de carros e motos de brinquedo (12,4%) e jogos educativos (9,4%). No caso das meninas, os vestuários e calçados aparecem como uma frequência semelhante à dos meninos (14,4%), mas superados pelas bonecas com 23,5%.

A maioria dos entrevistados (55%) está disposta gastar mais neste Dia das Crianças, comparado ao de 2023. Pouco mais de 37% declararam que seus gastos deverão ser similares ao realizado no ano passado. Entre as formas de pagamento preferidas, destacam-se o cartão de crédito à vista (34%) e parcelado (18,8%) e o cartão de débito (23%). Com relação ao local de compra, a internet lidera, seguida dos shoppings e do comércio de rua.

ESTADO

O Dia das Crianças vai movimentar R$ 46,6 bilhões no Estado de São Paulo, segundo a FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo). Se confirmado, o valor representará acréscimo de R$ 1,48 bilhão (3,3%) na comparação com a mesma data comemorativa no ano passado.

Na visão da entidade, apesar de moderado, esse crescimento reflete um cenário econômico estável em que o consumo se mantém em alta. Dentre os quatro segmentos mais impactados pela data, a previsão é que as atividades de farmácias e perfumarias liderem a alta nas vendas, com um aumento de 6,7%. Outro destaque é o do grupo de vestuário, tecidos e calçados, que deve registrar alta de 3% nas vendas. Em outras atividades – que inclui as lojas de brinquedos –, a expectativa é de elevação de 2,5%. <TL>(com Estadão Conteúdo)