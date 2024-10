O mundo é das mulheres: elas assumem a direção das TVs

Meio que sem querer, mas também querendo um pouco, a televisão desde o comecinho sempre teve homens em posições importantes da sua direção.

As exceções vieram a existir, mas ainda em números insignificantes, a partir de Marluce Dias da Silva, que esteve no comando da Globo entre 1998 e 2002.

Data hoje, no entanto, encontramos um panorama bem diferente, com Daniela Beyruti à frente de tudo no SBT e Andrea Dallevo na direção-geral do Rede TV!. Quem, há algum tempo, poderia imaginar situação parecida? Das cinco principais, duas nas mãos delas.

E não para por aí. Globo e Band têm Manzar Feres, já há 4 anos, e Giselle Estefano, mais recentemente, na liderança dos seus departamentos de Negócios e todas elas se saindo muito bem no cumprimento das funções.

Vale ressaltar que este setor, ao longo dos tempos, foi cuidado por mãos, como as de Dionísio Poli, Ricardo Scalamandré, Octávio Florisbal, Willy Haas, Rubens Carvalho, Marcelo Meira e Walter Zagari, entre outros profissionais conhecidos e respeitados da propaganda brasileira.

O mundo mudou. Está mais justo e equilibrado. Hoje no lugar de antigos conceitos e preconceitos, o que vale mesmo é a competência antes de gênero, cor, raça e outros que tais. Muito melhor, não acha?

Tem mais

Também vale o registro de que grandes agências do mercado publicitário estão com lideranças femininas.

Casos de Gláucia Montanha (CEO Artplan), Renata Bokel (CEO WMcCann), Gabriela Onofre (CEO Publicis Group), Karina Ribeiro (CEO VML) e Carol Boccia (Copresidente da BETC Havas).

Recesso

José Luiz Datena está em modo descanso, após sua derrota nas eleições à Prefeitura de São Paulo. Tempo para a família em Goiânia.

No dia 29, ele se reapresentará na Band.

Presta atenção

Você pode falar o que quiser do SBT, mas a sua maneira de tratar com os funcionários e prestadores de serviços sempre foi digna dos melhores registros. Quem trabalhou lá, reconhece.

Daí a estranheza de duas demissões em Brasília. Lucas Faria, editor-chefe de esportes, ao voltar de um atestado, depois da mulher perder o bebê, e Adilson Mastalari, editor, 64 anos, justa causa, porque deixou de colocar “voz de pato” no depoimento de uma adolescente. Isso a poucos meses de se aposentar.

Sexta temporada

A produtora Barry Company se prepara para disparar os trabalhos de mais uma temporada da série “Impuros”, agora no Disney+. Novos atores farão parte do elenco, como o jovem Caio Recke, que se juntam a Lorena Comparato, Raphael Logam, Karize Brum, entre outros.

Para reduzir custos, uma vez mais, gravações também serão realizadas no Uruguai.

Próximo passo

“Resolvi realizar um sonho pessoal, que sempre tive de empreender. Nesse momento, não estava conseguindo conciliar esse meu novo projeto com a televisão e precisei tomar essa decisão. Estou viajando bastante e, em breve, espero poder trazer novidades": Fred Ring.

Direto de Las Vegas, ele falou sobre sua saída do SBT e os novos rumos na carreira.

Pedra de tropeço (1)

Reinaldo Gottino está no firme propósito de perder os 20 quilos prometidos no “Domingo Record”. Já foram 12 em 60 dias. Começou com 126 kg e já chegou a 114 kg. Só que ele acaba de lesionar o ombro, o que compromete um pouco o treinamento.

A última vez que não cumpriu o estabelecido, teve que trabalhar um dia na feira, descarregando caminhão de fruta.

Pedra de tropeço (2)

O lado saudável deste desafio é que a vida do Gottino, com exercício e alimentação saudável, mudou quase que inteiramente. Ele nunca imaginou que conseguiria.

“O Carlão, personal que me acompanha, foi o único que acreditou que seria possível. Estou muito feliz”, diz o nosso herói.

Sem parar

A segunda temporada de “Um Dia Qualquer” chegou recentemente à plataforma Max. Diego Goullart interpreta o personagem Thundercat e já comemora o convite para um novo projeto. Ele acaba de ser convidado para viver Arsa em "Reis – A Esperança”, 13ª temporada da série.

As gravações começam em novembro na Argentina, sob a direção de Rudi Lagemann.

Festa da música

A edição deste ano do tradicional prêmio Grammy Latino se tornou a recordista em indicações de artistas e profissionais da indústria. Nunca houve tantas indicações.

Os vencedores serão conhecidos na festa em Miami, dia 14 de novembro. Anitta, Xande de Pilares e Iza estão na disputa.

Vindo a se confirmar a mudança de Ana Hickmann para a Rede TV!, algo possível, mas ainda incerto de acontecer, vale esclarecer que isso em nada irá interferir na vida do Geraldo Luís na casa.

Uma da outra, são coisas absolutamente distintas.

Mauricinho



O jovem ator João Vitor Silva vai para seu 21º trabalho, entre TV e streaming, com a escalação em “Garota do Momento”, nova novela das seis da Globo.

Faz o Ronaldo, filho de Raimundo (Danton Mello) e Lígia (Palomma Duarte), um típico mauricinho, apaixonado por Bia (Maísa Silva), a namorada do irmão, Beto (Pedro Novaes).

Bate – Rebate



• Samantha Schmütz, em cartaz na nova temporada do “Vai Que Cola” no Multishow e Globoplay, também tem se dedicado à carreira de cantora...

• ... Dividindo seu tempo entre a atuação no Brasil e a vida em Los Angeles, onde mora atualmente.

• O show do cantor Daniel, nesta quinta-feira, às 20h45, ao vivo, é o destaque da TV Aparecida, como parte das comemorações da Festa da Padroeira do Brasil...

• ... Frank Aguiar, Padre Antônio Maria, Kell Smith, Maurício Manieri e Lara Camillo, filha do Daniel, também participam da celebração, aberta ao público, direto da Tribuna Dom Aloísio Lorscheider, no Santuário Nacional.

• Juliano Cazarré, atualmente em “Volta por Cima”, é um dos dubladores da animação “Maximiliano Kolbe e Eu”, que chega aos cinemas no próximo dia 17...

• ... O ator faz a voz do protagonista deste trabalho que conta a história do santo polonês Maximiliano Maria Kolbe, conhecido por sua coragem e sacrifício no campo de concentração de Auschwitz.

• Tem um projeto em curso do Márcio Garcia com a Endemol. Só que o entusiasmo em torno já foi muito maior...

• ... Pelo menos nesses últimos tempos, ninguém mais falou no assunto.

• Aline (ex-Riscado) Campos, que acaba de estrear o “Segue o baile”, programa de talentos da dança, no canal E! e na Universal+, investe também no empreendedorismo...

• ... Ela está trabalhando no desenvolvimento de três marcas, em diferentes segmentos, que serão lançadas até dezembro.

• Isabelle Saleme, repórter, deixou a CNN Brasil, onde trabalhava desde o lançamento do canal.

O Grupo Globo solicitou o registro da marca “Três Graças”, e agora aguarda o prazo de apresentação de oposição. Trata-se do nome de trabalho da novela que marcará a volta de Aguinaldo Silva à emissora. Devido ao momento de instabilidade da Globo com suas novelas das 21h, há uma torcida para que o Aguinaldo possa voltar o quanto antes ao ar.

Porém, a casa não quer queimar etapas. O sucesso de uma produção, como se sabe, passa também pela escolha do seu diretor artístico e elenco.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!