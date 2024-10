Alunos já podem escolher cursos no Provão Paulista

Desde ontem, 378 mil estudantes da 3ª série da rede estadual e de outras redes públicas do País inscritos para o Provão Paulista Seriado 2024 – iniciativa do governo do Estado que oferece vagas nas universidades e faculdades paulistas – já podem escolher para quais cursos desejam concorrer. A prova acontece nos dias 30 e 31 de outubro. Cada estudante pode escolher até dois cursos por instituição de ensino, totalizando oito escolhas.

Entre as 15.390 vagas oferecidas pelo Provão Paulista, 1.500 delas são para a USP (Universidade de São Paulo), 934 para a Unesp (Universidade Estadual Paulista), 325 para a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), 10 mil delas para as Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) e 2.631 delas para a Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo).

No primeiro semestre, as vagas são destinadas apenas à USP, Unesp e Unicamp e parte delas para as Fatecs. As vagas da Univesp serão disponibilizadas para escolha no ano que vem, uma vez que as aulas da universidade virtual começam apenas no segundo semestre, assim como cerca de metade das turmas das Fatecs. Neste caso, as vagas serão liberadas para alunos aprovados no Provão Paulista que não ingressaram nos cursos iniciados no primeiro semestre nas três universidades e nas Fatecs.

A escolha deve ser feita no portal do Provão Paulista Seriado, em https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/. Antes de registrar as opções, é preciso que os estudantes confirmem seus dados pessoais, indiquem o grupo ao qual pertencem e respondam sobre a renda per capita familiar. Alunos que são candidatos da rede estadual de ensino, dos municípios e das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) do CPS (Centro Paula Souza) devem acessar o portal com seu RA (Registro de Aluno). Alunos de outras redes devem acessar com CPF.