Prefeitura de Ribeirão Pires faz limpeza de 6 quilômetros de rios

A Prefeitura de Ribeirão Pires afirmou que, por meio da Secretaria de Zeladoria e Manutenção Urbana, limpou quase seis quilômetros de rios e córregos durante o mês de setembro. No período, uma equipe especializada desassoreou aproximadamente 285 metros de cursos d’água por dia.

A equipe de zeladoria atendeu a 13 bairros da cidade com o serviço.

As ações de setembro foram realizadas em 21 córregos. Uma parte do principal rio da cidade, o Ribeirão Grande, que acompanha a Avenida Prefeito Valdírio Prisco, foi uma das que recebeu a limpeza.

A equipe que realiza a limpeza dos ribeirões utiliza maquinário próprio, o que resulta em ações mais objetivas e precisas. A retroescavadeira é sempre utilizada para retirar a sujeira do fundo dos córregos, o que evita que o volume do rio suba em dias de fortes chuvas.

De acordo com o Paço, as ações de limpeza de rios e córregos servem para manter os cursos d’água com boa fluidez, retirando entulhos e imperfeições que possam causar acúmulo de água.

O desassoreamento é acompanhado de capinação e de compactação das margens dos rios. Esse serviço integra ações antienchente no município.

Recentemente, a Prefeitura também anunciou o desassoreamento de um trecho de cerca de 600 metros do córrego que passa pela Rua João Gorzinski, no bairro Rancho Alegre.