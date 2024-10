Fabiana Justus desce até o chão com Ticiane Pinheiro na comemoração dos seus 38 anos de idade

Muito amigas! Fabiana Justus curtiu muito seu aniversário de 38 anos de idade, que foi comemorado junto com os 180 dias do transplante de medula óssea pelo qual ela passou. Nas redes sociais, vários convidados não param de compartilhar alguns momentinhos da festa que rolou no último sábado, dia 5 - e claro que Ticiane Pinheiro não deixaria de postar.

No feed do Instagram, a ex-esposa de Roberto Justus deixou uma homenagem para a antiga enteada e abriu o coração na legenda:

AMOR! Um pouco dessa festa incrível. Fabi, você merece tudo de mais lindo! Que energia maravilhosa, que astral que foi. Bom demais poder comemorar a vida com você! Quantos momentos emocionantes presenciei nessa noite. Em vários momentos eu chorei de felicidade só em te ver dançando, sorrindo e feliz! Que benção!!! Que bom te ver voltando a sua vida normal! Te amo absurdamente e você sabe disso! Foi espetacular. Você MERECE!

Nos comentários, Fabiana respondeu: Te amo muito! Obrigada por celebrar a VIDA comigo!

Além disso, Ticiane também compartilhou nos Stories alguns vídeos das duas dançando e caindo na curtição! Elas até desceram até o chão!