Alex acusa adversários de descumprir lei e espalhar ‘windbanner’ no domingo

O candidato do Cidadania à Prefeitura de São Bernardo, Alex Manente, acusou os adversários de cometer irregularidades durante o processo eleitoral e, especialmente, neste domingo (6). O cidadanista queixou-se de que materiais de campanha estavam espalhados em vários pontos da cidade, descumprindo o que determina a lei eleitoral.

Além de windbanners, placas e santinhos, era possível ver imensas faixas colocadas em viadutos, inclusive na rodovia Anchieta, com a imagem dos candidatos. No dia do pleito, não é permitido nenhum tipo de propaganda eleitoral, a não ser a manifestação silenciosa, como praguinhas.

Alex votou na escola estadual Wallace Simonsen, no bairro Jardim do Mar, acompanhado da esposa, a psicóloga Mariana Manente; dos filhos Milene, Nicole e Lorenzo; da mãe, Beth Manente; e do candidato a vice-prefeito, Paulo Eduardo (PL). Na chegada ao local de votação, Alex afirmou que vai apresentar queixa-crime contra os adversários, para que a Justiça Eleitoral possa coibir as irregularidades.

“O que estamos assistindo é uma vergonha para uma cidade de quase um milhão de habitantes. Desrespeito à lei, sem que a Justiça tenha tomado providência”, afirmou. “Na campanha já não é permitido o uso de materiais que estão sendo colocados nas ruas pelos meus concorrentes. Em dia de eleição, é mais grave ainda. É crime eleitoral.”

Alex também afirmou que, caso nenhuma medida seja tomada pela Justiça de São Bernardo, vai acionar o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). “Não vamos permitir que São Bernardo se transforme em uma terra sem lei. A cidade e seus moradores precisam ser respeitados.”