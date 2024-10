Palavra do Leitor - 6 de outubro de 2024

Eleições

As eleições são muito importantes para os municípios e também para 2026, ano em que ocorrerão as eleições para deputados, senadores, governadores e, principalmente, presidente da República. Os municípios devem ser alertados para diferenciar entre quem defende a democracia e aqueles que simplesmente querem conquistar o poder, passando por democratas. No fim de 2023, o Parlamento obteve R$ 53 bilhões em emendas, retirando do governo verbas para setores importantes. Diferentemente do governo, o objetivo dos parlamentares é usá-las em seus redutos para conseguir eleger prefeitos e vereadores dos seus partidos, que, no futuro, ajudariam os parlamentares a se reeleger. Nas últimas eleições, os partidos conservadores se concentraram na pauta de costumes, que, longe de propor melhorias nas áreas da educação, saúde, cultura, lazer e meio ambiente, buscavam simplesmente distorcer as políticas públicas aplicadas nessas áreas. No caso de prefeitos e vereadores que tentam a reeleição, é fundamental acompanhar os projetos e obras realizados pelas Prefeituras e se as Câmaras estão fiscalizando e enviando projetos importantes para a sua cidade. Em relação aos candidatos novos, é importante analisar o currículo, ver a atuação na vida pública e em comunidade. Importante não deixar se levar pela simpatia e promessas dos candidatos, pois isso leva frequentemente a enganos.Não se deixar levar pela pressão de igrejas, empresas e líderes comunitários que induzem seus seguidores e empregados. Seu voto na urna eletrônica é livre e ninguém pode saber o seu destino. Vote consciente, pois sua cidade merece. Chega de fake news.

Billings

‘Apenas três prefeituráveis apoiam carta de preservação da Billings’ (Setecidades, dia 3). Para quem está na dúvida em quem votar, eis aí uma lista para seguir! Vale lembrar que se não defendermos a preservação do meio ambiente, não estaremos vivos para votar outra vez!

Eleição em S.Bernardo – 1

‘Apoio de Bolsonaro a Alex Manente levanta polêmica entre os eleitores’ (Política, dia 4). De olho no fundo eleitoral do PL, o Alex Manente aceitou o Chuchu como vice, mas tenta escondê-lo... Mudou até o nome dele no material de campanha, chamado o Chuchu de Paulo Eduardo, para o eleitor não associar ao personagem verdadeiro. São Bernardo não merece essa polarização que o bolsonarismo traz.

Eleição em S.Bernardo – 2

Mas é só dar um Google no nome do vice e ver que o Alex votou contra todos os trabalhadores, por terem alguns dos seus direitos tirados. Acorde, São Bernardo, existem mais candidatos.





Eleição em S.Bernardo – 3

Políticos desesperados por uma vitória fazem aliança até com o diabo! O Bolsonaro não tem força nenhuma, seu auge foi em 2018, quando todos os políticos estavam na vala comum (pela imprensa). Daí surgiu um salvador da pátria, o falso messias. Se o candidato não consegue votos na sua cidade, um forasteiro vai conseguir.

