Recheada de polêmicas, semi entre Corinthians e Flamengo começa hoje

Antes mesmo de a bola rolar, as polêmicas já tomam conta das semifinais da Copa do Brasil. E hoje, a partir das 21h45, no Estádio do Maracanã, Corinthians e Flamengo iniciam a disputa por uma vaga na decisão.

Os clubes trocam farpas fora de campo por causa da alteração de datas do jogo de volta, anteriormente programado para o dia 17. A pedido do Flamengo, a CBF adiou o duelo para 22, por causa da Data-Fifa, programada para o período entre 7 e 15 deste mês.

A mudança não agradou ao Alvinegro, ao entender que a transferência beneficia apenas o adversário, e entrou, ontem, com uma ação no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), a fim de reverter a mudança – o Vasco, envolvido na outra semifinal, ameaça ir à Justiça comum também contrário à alteração das datas.

O Timão tenta esquecer a derrota no clássico contra o São Paulo, pelo Brasileirão, e quer se vingar do Rubro-Negro, numa reedição da final da competição em 2022. Na oportunidade, os cariocas levaram a melhor nos pênaltis (6 a 5), após um agregado de 1 a 1.

Em fase instável, o Flamengo demitiu o técnico Tite no início da semana, e promove no duelo de hoje a estreia de Filipe Luís no comando do elenco. O ex-lateral treinava a categoria sub-20 do clube.

Outra polêmica da semi envolve o goleiro Hugo Souza. De acordo com o presidente do Corinthians, Augusto Melo, o time realizaria ontem a compra do atleta, que pertence ao Flamengo. Porém, a janela que permite a contratação em definitivo do jogador se abre apenas no dia 10 deste mês.Com isso, o Timão deverá pagar R$ 500 mil ao Rubro-Negro, para que ele possa entrar em campo hoje.