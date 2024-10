Julia, Juninho, Larissa e Fernando formam Roça em A Fazenda 16

Muito fogo no feno em A Fazenda 16! Mais uma noite de votação e formação de Roça deixou os ânimos à flor da pele em Itapecerica da Serra e os participantes tiveram a chance de expor todo o seu rancinho.

Porém, antes de se encontrarem com Adriane Galisteu para destilarem todo o ranço, os peões tiveram uma tarde recheada de discussões, brigas e conversas sobre o jogo. Afinal, quem quer sobreviver, precisa estar bem focado em tudo que acontece, né?

Durante as muitas conversas, Sacha Bali chamou a atenção por combinar com Larissa Tomásia uma maneira de revelar qual era o seu poder do lampião, o que quebra uma das regras de A Fazenda 16. Ao vivo, Adriane explicou que, caso ele realmente usasse a estratégia, o poder seria inutilizado.

Quando Sacha confirmou ao entregar o poder para Larissa, Galisteu revelou que a chance estava completamente cancelada.

Hora da votação

Flor Fernandez, a Fazendeira da semana, teve a chance de indicar uma pessoa direto para a Roça e aproveitou muito o poder para colocar Júlia direto na berlinda após uma semana complicada.

Flor justificou que Júlia não ajudou em nada na dinâmica durante a semana e deixou de auxiliar nas tarefas da casa.

A segunda fase foi a votação da casa e é claro que isso fez o clima pegar fogo! As justificativas deixaram claro as diferenças e separações dos grupos.

A disputa de votos começou entre Cauê e Juninho e os dois peões não estavam nada felizes com a situação, mas é claro que o reality é feito para isso. No fim, foi Juninho Bill que caiu direto na Roça.

Como já é de costume, o segundo roceiro puxa direto alguém que está na Baia e foi assim que Larissa ocupou direto o terceiro banquinho.

A última etapa, como sempre, foi o Resta Um e deixou o clima mais do que quente entre os participantes que não tiveram medo em deixar Fernando como último escolhido e, desta maneira, o quarto roceiro. O peão ainda teve a chance de vetar a participação de Larissa da prova do fazendeiro.