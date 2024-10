Mauá diz estar há mais de 2 anos sem fila de espera por mamografias

A Prefeitura de Mauá divulgou na terça-feira (1º) uma importante marca a celebrar neste início de Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama. De acordo com o Paço, há mais de dois anos a cidade não registra fila de espera por mamografia no SUS (Sistema Único de Saúde).

Isso foi possível, de acordo com comunicado do município, a partir de um trabalho iniciado em dezembro de 2021, quando a Prefeitura criou um mutirão para zerar a demanda reprimida, que era estimada em 5.000 mulheres – 33 meses depois (contando até agosto de 2024), foram realizados 24.655 exames, uma média de aproximadamente 750 por mês.

Desde julho de 2022, toda mulher que passa por atendimento nas UBSs (Unidade Básica de Saúde) e recebe a solicitação da mamografia já deixa o local com uma guia onde estão anotados o dia e a hora marcada do exame.

A Prefeitura alerta para que as pessoas evitem faltar ao exame. Caso não possam comparecer no dia estipulado, a orientação é para que dirijam-se até a UBS para marcar nova data.

A mamografia é utilizada para identificar lesões e nódulos e diagnosticar precocemente o câncer de mama, o mais comum entre as mulheres brasileiras.

ATIVIDADES TEMÁTICAS

Como o Outubro Rosa é ainda mais especial para Mauá, todas as 23 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade prepararam atividades temáticas voltadas para a prevenção da saúde da mulher, principalmente o câncer de mama.

Ao longo de todo o mês estão programadas palestras, atividades lúdicas, como por exemplo as caminhadas previstas nas unidades Zaíra 1 (dia 11) e Paranavaí (21), para marcar a importância da data. Os usuários podem se informar na UBS mais próxima de suas residências.

O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure.

Celebrada anualmente, a campanha tem o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, além de proporcionar mais e melhor acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.