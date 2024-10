Charge - 1° de outubro de 2024

Em agosto, os municípios do Grande ABC registraram, em média, 107 casos de roubo e furto por dia, segundo dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo). No total, foram realizados 3.319 boletins de ocorrências desses dois delitos durante o mês – os índices contabilizam a subtração de diversos objetos, como celulares, cartões, dinheiro e também as ocorrências de roubo de carga e a banco.

Apesar do elevado número de notificações no mês, os crimes contra o patrimônio apresentaram queda em um ano. Juntos, roubo e furto geral diminuíram 19,9% no período – em agosto de 2023, foram contabilizadas 4.145 ocorrências. Ainda na análise mensal, o crime de roubo geral caiu nos sete municípios, enquanto o delito de furto geral registrou diminuição em seis cidades, com exceção de São Bernardo, que apresentou variação de 0,7%. (Veja os dados na tabela)