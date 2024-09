Rafa Brites comenta sobre salário na TV Globo: Faço um Story e ganho o mesmo

Eita! Durante sua participação no podcast Iconic Talks, Rafa Brites acabou expondo que o seu salário enquanto trabalhava na TV Globo não era tão alto assim. A jornalista pediu demissão da emissora em 2019 e, desde então, ela é influenciadora e empreendedora de sua própria marca.

Na entrevista, Rafa comentou uma comparação do dinheiro que ganhava da Globo ao que ganha agora com as redes sociais:

- O meu salário na Globo hoje é equivalente ao que ganho com um Story. Nem precisa ser um post no feed ou um reels, apenas um Story corresponde ao que eu ganhava no mês.

A apresentadora contou que o motivo de sua demissão veio da maternidade. Ela acabava não passando muito tempo com a família, ainda mais nos primeiros meses do filho, Rocco.

Porém, após a repercussão e de ver que suas falas não foram muito bem recebidas, Rafa veio ao Instagram para esclarecer o ocorrido:

- Na entrevista, eu falo sobre a gratidão que eu tenho pela Globo e não só pela Globo como empresa, mas por todas as pessoas que eu trabalhei lá. De fato eu estava falando sobre o mercado da internet, que hoje é o mercado que se desenvolveu e com certeza eu ganhei muita visibilidade por estar na Globo.