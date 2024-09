Prefeituráveis da região receberam R$ 2,4 mi em doações de campanha

As doações de pessoas físicas às campanhas dos candidatos a prefeito no Grande ABC já chegaram ao valor de R$ 2.408.785. Levantamento feito pelo Diário com base nos dados disponibilizados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) constatou que 21 dos 33 prefeituráveis da região já receberam verbas oriundas de apoiadores. Os números são referentes à manhã de sexta-feira e são atualizados diariamente pelo tribunal.

As maiores doações aconteceram em São Bernardo (veja a arte ao lado). Os valores arrecadados por quatro dos cinco candidatos a prefeito no município correspondem a R$ 1.276.425. Líder nas pesquisas de intenção de voto, Alex Manente (Cidadania) detém a maior doação até agora, com R$ 688,2 mil. Logo atrás aparece Flávia Morando (União Brasil), com R$ 266 mil; depois, Luiz Fernando (PT), com R$ 227 mil; e, por último, Marcelo Lima (Podemos), com R$ 95 mil.

Mauá é o segundo município da região com mais doações, em valores, e a única cidade em que todos os candidatos receberam quantias de pessoas físicas. Os R$ 351.840 doados até o momento têm como principal destino a campanha de Atila Jacomussi (União Brasil). O ex-prefeito e deputado estadual já recebeu R$ 308.600 de apoiadores. Depois, vêm Sargento Simões (PL), com R$ 20.260; Marcelo Oliveira (PT), com R$ 14.120; Zé Lourencini (PSDB), com R$ 7.060; e Amanda Bispo (UP), com R$ 1.800.

Segundo determinação da Justiça Eleitoral, pessoas físicas podem doar para as campanhas um valor de até 10% de sua renda bruta anual declarada à Receita Federal. A lei também prevê que o candidato possa usar em suas campanhas recursos próprios que correspondem a até 10% dos limites previstos para os gastos de campanha. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios podem ser realizadas – inclusive pela internet – por Pix; por meio de transação bancária em que o CPF do doador esteja identificado; por doação ou cessão temporária de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, com a demonstração de que o doador é proprietário do bem ou responsável direto pela prestação do serviço; e por instituições que promovam serviços de financiamento coletivo.

ARRECADAÇÃO TOTAL

Além das doações, sejam elas vindas de apoiadores ou de recursos próprios, as campanhas contam com dinheiro oriundo do Fundo Partidário, depositado pelas legendas. Somando toda arrecadação dos prefeituráveis da região, com doações, fundo partidário e financiamento coletivo, as campanhas já receberam R$ 44,8 milhões.

A maior quantia está em São Bernardo, com R$ 22.636.073 recebidos. Os candidatos Marcelo Lima e Flávia Morando possuem a maior arrecadação, com R$ 7.724.797,95 e R$ 6.966.000, respectivamente.

Os candidatos Malta Jones (Mobiliza), de São Caetano, e Aarão Teixeira (DC), de Rio Grande da Serra, não prestaram contas ao TSE, segundo o tribunal. Já a candidata Clenilza Panato (PCO), de Santo André, está sem arrecadações até agora.

Candidatos já doaram R$ 404 mil para as próprias campanhas