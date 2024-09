Poliana Rocha, esposa de Leonardo, fala sobre superação de traumas: Foi uma jornada grande de sofrimento

Poliana Rocha abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais para interagir com os seguidores. Enquanto respondia às dúvidas enviadas por internautas, a esposa de Leonardo fez uma reflexão sobre o processo de perdoar traições.

Uma pessoa questionou como a famosa conseguiu superar tudo o que já aconteceu no passado e manter a família unida. Poliana confessou que precisou da ajuda de muita terapia para lidar com o sofrimento.

Foi uma jornada grande de sofrimento, depressão, dor. Levou tempo, contei com a ajuda da terapia, da autocompaixão, do autocuidado e com a ressignificação de traumas (constelações) Mas super valeu a pena, hoje tenho uma família maravilhosa, na qual eu me orgulho muito!!!!

Outra internauta revelou ter sido traída e pediu conselhos sobre como começar o processo de perdão de uma infidelidade. Em resposta, a esposa do cantor sertanejo disse:

O processo de perdão é profundo e pessoal, e pode ser libertador!!!! Antes de perdoar, é importante reconhecer o que você sente. Não negue ou suprima suas emoções. Aceite que você foi ferido e que isso causou dor, raiva, mágoa ou frustração. O perdão não é ignorar o que aconteceu, mas sim aceitar o impacto e lidar com isso. Perdoar não é justificar ou esquecer o que aconteceu, mas sim liberar o peso da mágoa que você carrega!!