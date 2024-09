João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, abre coração sobre luta contra depressão

O próximo domingo, dia 29, contará com a participação do irmão de Marília Mendonça no Domingo Espetacular. Na edição, João Gustavo abre o coração sobre a dificuldade para superar a morte da Rainha da Sofrência e a luta contra uma grave depressão, da qual começou a apresentar sintomas três meses após a perda, no dia 5 de novembro de 2021.

Em uma prévia divulgada pelo R7 com trechos da conversa, o jovem declara:

- Naquele momento, na minha cabeça, eu tinha que me mostrar forte para o mundo. Tinha que seguir aqueles passos que a Marília me direcionou, me colocou para seguir. Porque ela foi a minha madrinha na música.

João Gustavo também fala sobre como se sentiu realizado após decidir se matricular na faculdade de Nutrição ao invés de seguir carreira na música.

- A minha cabeça está na Nutrição, eu me encontrei de verdade.

Além da conversa com o irmão mais novo da cantora, os telespectadores do Domingo Espetacular também verão imagens inéditas de Marília e João Gustavo em uma viagem aos Estados Unidos realizada quando a Rainha da Sofrência fez uma de suas primeira turnês no exterior, em 2017.