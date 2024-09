Charge - 28 de setembro de 2024

A secretária de Educação de São Bernardo, Sílvia Donnini, foi vista no início da semana participando de um evento de campanha da candidata governista à Prefeitura, Flávia Morando (União Brasil), durante horário de expediente. O ato, que contou com a presença do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), estava agendado para as 9h30 de segunda-feira e a presença da gestora da pasta no evento levantou questões sobre a legalidade de sua participação.

O Decreto Municipal nº 22.651, de 26 de junho de 2024, assinado pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), que estava no evento, proíbe servidores públicos municipais de participar de qualquer evento político durante o horário de expediente.