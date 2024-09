Festival Nipo de São Caetano começa neste sábado

A associação Bunka de São Caetano realiza o 6º Festival Nipo-Brasileiro neste final de semana (28 e 29). São esperadas 20 mil visitantes na edição, que reúne pratos típicos, apresentações musicais e até um concurso de fantasias cosplay.

No cardápio devem estar opções tradicionais como tempurá, temaki, okonomiyaski e yakissoba. Além disso, sobem aos palcos da cidade para uma imersão cultural em homenagem ao país do outro lado do mundo o cantor Joe Hirata e Ricardo Nakase.

Com tambores, o grupo de taiko Shinkyo Daiko confirmou presença, junto ao grupo de dança japonesa Awadori.

O parque onde ocorre o festival está localizado na Av. Fernando Simonsen, 566, no Bairro São José. O horário é das 9h30 às 19h30 no sábado e das 10h às 17h45 no domingo.